Metal Magic Festival 2025: haben Venom und Destruction als Headliner bestätigt

Das Metal Magic Festival im dänischen Fredericia hat das diesjährige Billing fast komplett bekanntgegeben. Es fehlt nur noch eine Band. Die bisherigen 29 Namen haben es bereits in sich. Headliner ist unter anderem Destruction, die gerade den Film The Art Of Destruction und ein neues Album veröffentlicht haben. In Dänemark geht es aber um die Vergangenheit und Infernal Overkill. Die EP aus dem Jahr 1985 werden Schmier und Co. zum 40. Geburtstag würdigen. Dazu gibt es eine thrashigen Black Metal von Venom. Weitere bekannten Namen sind Bobby Liebling und Pentagram, The Crazy World Of Arthur Brown und die NWoBHM-Legende Tank. Speziell ist der Auftritt von Brats, die erstmals seit 45 Jahren eine Show spielen. Brats ist die Vorgängerband von Mercyful Fate, wo auch King Diamond kurzzeitig am Mikrofon aktiv war. Dazu gesellen sich Geheimtipps wie Goat Semen (Peru), Gravekvlt (Frankreich), Portrait (Schweden) und Havukruunu (Finnland). Diverse skandinavische Bands aus Black, Death, Thrash und Heavy Metal runden das Festival ab. Weitere Infos gibt es in unserem Festival Guide oder auf https://metal-magic.dk/

Das bisherige Billing:

Venom, Destruction, Pentagram, Brats, Arthur Brown, Tank, Deathhammer, Alien Force, Denial Of God, Impurity, Koldbrann, Goat Semen, Gravekvlt, Portrait, Havukruunu, Midnight Danger, Amethyst, Incarceration, Nyredolk, Afsky+Halvcirkel, Panzerchrist, Sunken, Tyrannosatan, Dun Ringill, Terminalist, Ædel Fetich, Nightmärr, Speedslut und Becursed