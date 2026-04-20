Black Oak County – Misprint

Die dänische Hard-Rock-Formation Black Oak County wurde 2012 in Esbjerg gegründet und hat sich über Jahre hinweg vom Club-Act zu einer international tourenden Größe entwickelt. Mit drei Studioalben im Rücken und Support-Shows für Größen wie The Dead Daisies erspielte sich die Band einen Ruf als energiegeladene Live-Macht. Spätestens seit dem Erfolgsalbum III im Jahr 2024 gelten sie als feste Größe im modernen europäischen Hard Rock. Die Band, bestehend aus Niels Beier (Gesang, Gitarre), René Kristensen (Bass, Gesang), Jack Svendsen (Gitarre) und Mike Svendsen (Drums), wirkt bei diesem neuen Album so geschlossen wie nie und kanalisiert ihre Energie, die gleichermaßen roh wie durchdacht erscheint.

Das vierte Album Misprint der Dänen ist kein vorsichtiger Schritt nach vorne, sondern ein selbstbewusstes Statement zwischen modernem Hard Rock, Alternative-Kante und emotionaler Offenlegung. Schon mit Kill The Pain wird klar, dass hier keine Gefangenen gemacht werden. Wuchtige Riffs, ein hymnischer Refrain und ein Thema, das sich tief in die Gegenwart frisst. Es ist eine gesellschaftliche Spaltung und persönliche Zerrissenheit. Misprint lebt von genau dieser Zweisamkeit. Aggression und Melodie stehen sich nicht gegenüber, sondern arbeiten Hand in Hand. Im weiteren Verlauf zeigt sich die Band erstaunlich vielseitig. Während Rock’n Roll und Energy als stadiontaugliche Mitgröl-Nummern durchgehen, setzen Tracks wie Landmine oder Fade auf Druck, Tempo und eine fast schon beklemmende Intensität. Gleichzeitig blitzt mit Starlight eine fast schon epische Eingängigkeit auf, die beweist, dass Black Oak County das Hit-Handwerk längst verinnerlicht haben, auch wenn man mehr emotionale Tiefe einfordern könnte.

Produzent Nicklas Sonne (Sonne Studios Copenhagen), selbst Sänger bei den Bands Defecto und Evil Masquerade, drückt dem Album wie bei den Vorgängern seinen Stempel auf. Es ist druckvoll, modern und mit einem Gespür für große Refrains. Dabei bleibt das Songwriting stets fokussiert. Keine unnötigen Experimente, sondern klare Strukturen, die direkt auf die Bühne zielen. Genau dort entfaltet Misprint wohl auch als schweißtreibendes Live-Biest seine volle Wirkung.

Das Album ist digital wie gewohnt im Download und Stream erhältlich. Als physikalische Datenträger sind eine CD im Digipak sowie eine Orange-Splatter-Vinyl erhältlich.

Hier geht es für weitere Informationen zu Black Oak County – Misprint in unserem Time For Metal Release-Kalender.