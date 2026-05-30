Dead Pioneers: neue Single „The Worst Among Us (feat. Jason Williamson | Sleaford Mods)“ mit Musikvideo

Dead Pioneers, die von Indigenen angeführte Band aus Denver, steht kurz vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung ihres dritten Albums Wagon Burner, das am 26. Juni über Hassle Records (Cargo) erscheinen solll. Die Band kehrt nun mit einer neuen Single zurück, auf der Jason Williamson, Provokateur der legendären Sleaford Mods, als Gastsänger zu hören ist.

Die Single mit dem Titel The Worst Among Us ist ein zentraler Titel auf Wagon Burner und verdeutlicht die Entwicklung der Band, die ihren Sound weit über die Grenzen des Punkrocks hinaus ausdehnt und ein pulsierender Post-Punk-Groove die dunklen, schimmernden Melodien des Songs untermalt.

„Es fällt mir zwar leicht zu sagen, dass ich auf jeden Song auf Wagon Burner stolz bin, aber ich würde meine Pflicht vernachlässigen, wenn ich nicht zugeben würde, dass dieser hier zu meinen Favoriten gehört“, gesteht Frontmann Gregg Deal. „Die Art und Weise, wie er unter der Leitung von (Bassist) Lee entstanden ist. Dieser Song fühlt sich für uns wie ein Schritt nach vorne an, ein Stück, das Elemente vereint, die zu 100 % Dead Pioneers sind, mit einigen anderen Elementen, die neu sind. Ich habe das schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: Uns geht es wirklich um die Kunst dieses Werks. The Worst Among Us gehört zu dieser Kategorie und macht deutlich, dass wir auf dem Weg der Dead Pioneers manchmal mehr als einmal einen Glücksgriff landen.“

Die Kombination aus Greggs und Jasons Gesang funktioniert perfekt; sie wird mit voller Überzeugung und der Intensität der Texte vorgetragen. Sleaford Mods haben Dead Pioneers seit ihren Anfängen unbestreitbar beeinflusst.

„Ich wünschte, ich könnte in Worte fassen, wie begeistert ich bin, dass Jason bei diesem Track mit dabei ist. Lee hat mir Sleaford Mods 2021 vorgestellt, als wir uns kennenlernten und gemeinsam Bad Indian auf die Beine stellten. Als die ursprüngliche Idee für Dead Pioneers noch lautete: ‚Spoken Word mit Punk-Riffs‘, wies Lee mich auf Sleaford Mods und ihr damals neues Album Spare Rib hin. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich seitdem regelrecht von Sleaford Mods besessen bin. Für Wagon Burner fühlt sich das an, als hätte sich der Kreis wieder geschlossen, und ich fühle mich zutiefst geehrt, mit Größen wie Jason Williamson auf einer Bühne zu stehen.“

„Kolonialismus, Imperialismus, Diebstahl, Mord, Unterdrückung und Tod? Alles, was ein Song braucht, abgerundet durch den unverkennbaren Rhythmus und die Stimme von Jason Williamson. Dieser Song war textlich von großer Bedeutung, da er einige persönliche Erfahrungen schildert und gleichzeitig die allgemeineren Missstände des Kolonialismus und Imperialismus thematisiert. Dieser Moment in der Weltgeschichte ist für einen Song wie diesen bedeutungsvoller als die meisten anderen. Es ist gerade jetzt von entscheidender Bedeutung, die Dinge anzusprechen, die auf politischer, sozialer und kultureller Ebene gesagt werden müssen“, fasst Gregg zusammen.

Jason Williams fügt hinzu: „Sich Land, Traditionen oder Symbole mit hinterhältigen Tricks oder mit knallharter Gewalt anzueignen – wie könnte ich bei solchen Texten nicht mitgehen? The Worst Among Us ist genau die Art von Song, die die Idee des Punk im Hörer wieder zum Leben erweckt. Obendrein ist das Ganze in eine seltsame Cure-/Sisters-Of-Mercy-Atmosphäre gehüllt. Ich fühle mich sehr geehrt, dabei zu sein“

Wagon Burner Tracklist:

1. Dead Presidents

2. Nazi Teeth (feat. Stephanie Byrne / Cheap Perfume)

3. A Message From Mr. Bell

4. No Kings

5. Animals That Roam The Earth

6. Never Alone (feat. The Interrupters)

7. The Worst Among Us (feat. Jason Williamson / Sleaford Mods)

8. Seeing Red

9. Circle Jerk The Wagons

10. Zealots

11. Nobody

12. LFG

Im Juli sind Dead Pioneers dann auf diversen Festivalbühnen und im Rahmen einer exklusiven Club-Show bei uns zu Gast:

16.07.2026 Glaubitz – Back To Future Festival

17.07.2026 Crailsheim – Adieu Tristesse Festival

18.07.2026 Selters (Taunus) – Seepogo Festival

19.07.2026 Essen – Don’t Panic (exklusive Headline-Show)

Dead Pioneers:

Gregg Deal – Vocals

Josh Rivera – Guitar

Abe Brennan – Guitar

Lee Tesche – Bass

Shane Zweygardt – Drums