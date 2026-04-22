Dead Pioneers: veröffentlichen neue Single „Never Alone“ feat. Aimee (The Interrupters) inklusive Musikvideo

Die Dead Pioneers melden sich mit einem weiteren Titel aus ihrem kommenden Album Wagon Burner zurück, das am 26. Juni über Hassle Records (Cargo) erscheinen wird! Die neue Single mit dem Titel Never Alone enthält eine Gesangskooperation mit Aimee Interrupter, der Sängerin der kalifornischen Ska-Punk-Sensation The Interrupters.

„Ich wünschte, ich könnte ausdrücken, wie stolz wir auf diese Zusammenarbeit sind und wie dankbar wir The Interrupters dafür sind, dass sie bereit waren, bei diesem Song mit uns zusammenzuarbeiten“, erklärt Dead Pioneers-Frontmann Gregg Deal. „Ganz ehrlich, das war schon seit mehreren Jahren in Planung und Umsetzung, und ich kann es kaum erwarten, die sehr persönliche Hintergrundgeschichte dazu zu erzählen. Das sehr reale und spürbare Gefühl, nicht dazuzugehören und Trost durch Musik, Gemeinschaft und eine gefundene Familie zu finden, ist etwas, das so viele von uns auf verschiedenen Ebenen nachvollziehen können. Ich bin ein Fan von The Interrupters, weiß aber auch durch ihre Musik und aus erster Hand, wie aufrichtig sie in ihrem gegenseitigen Gefühl und Verständnis dafür sind, was diese Musik bewirkt. Never Alone ist eine Hommage an dieses vertraute Gefühl, einen Sinn in sich selbst zu finden. Es durch zugängliche Mittel wie Musik, Gemeinschaft und die damit verbundenen gemeinsamen Erfahrungen zu finden. Dies mit The Interrupters, Aimee, Kevin, Justin und Jesse zu teilen, ist ein Traum. Das sind vier fantastische Menschen, die diese Ideen nicht nur verstehen, sondern auch mit ihrer Liebe und ihrem Mitgefühl für das ganz menschliche Bedürfnis, seinen Platz in der Welt zu finden, dafür einstehen. Wir sind sehr stolz darauf, mit ihnen als Familie zusammenzuleben.“

Jesse (The Interrupters) ergänzt: „Mit Freunden zusammenzuarbeiten ist das Allerbeste. Es ist uns eine große Ehre, gemeinsam mit den unglaublichen Dead Pioneers Teil von Never Alone zu sein. Wir lieben sie einfach sehr. In diesem Song geht es darum, Gemeinschaft zu finden, schwere Zeiten durchzustehen und gemeinsam die schönen Momente des Lebens zu feiern. Uns unseren eigenen Weg zu bahnen und eine FAMILIE zu werden. Eine Botschaft, die uns tief im Herzen berührt, und wir hoffen, dass sie auch bei euch Anklang findet!“

Never Alone ist eine lebensbejahende, mitreißende Hymne auf Gemeinschaft und Freundschaft, bei der Aimees Gesang dem stampfenden Groove des Songs einen herrlich süchtig machenden melodischen Refrain verleiht.

„Aimees Stimme im Refrain zu hören, ist zweifellos überwältigend“, sagt Gregg. „Abgesehen davon, dass sie eine kraftvolle Stimme hat, höre ich darin den Klang einer sechsjährigen Freundschaft zwischen Aimee und den Bivona-Jungs mit meiner eigenen Familie, die schon vor Dead Pioneers bestand. Ich bin so dankbar für diese Freundschaft, besonders wenn ich sehe, wie Aimee und mein ältester Sohn Sage sich näherkommen. Wenn wir Never Alone sagen, meinen wir es ernst, denn wir wissen, dass die Band The Interrupters Freunde sind, verdammt noch mal, Familie, die diese Dinge genauso wie wir glauben. Ich bin überaus dankbar, dies mit ihnen teilen zu dürfen, auch wenn ich innerlich überwältigt und emotional bin. Was für ein unglaublicher Moment, in dem sich der Kreis schließt.“

Im Juli sind Dead Pioneers dann auf diversen Festivalbühnen zu Gast:

16.07.2026 Glaubitz – Back To The Future Festival

17.07.2026 Crailsheim – Adieu Tristesse Festival

18.07.2026 Selters (Taunus) – Seepogo Festival

19.07.2026 Essen – Don’t Panic (exklusive Headline-Show)

Dead Pioneers:

Gregg Deal – Vocals

Josh Rivera – Guitar

Abe Brennan – Guitar

Lee Tesche – Bass

Shane Zweygardt – Drums

Dead Pioneers online:

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