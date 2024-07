Park Waves beim Vainstream Rockfest 2024 am 28.06.2024 in Münster

Festivalname: Park Waves at Vainstream Rockfest 2024

Bands: Parkway Drive, The Hives, The Interrupters, Sondaschule, Bury Tomorrow, Thy Art Is Murder, Fit For A King, Erra, Neaera, Adam Angst, Dying Fetus, Agnostic Front, Comeback Kid, Bane, The Rumjacks, Alpha Wolf, Brand Of Sacrifice, The Iron Roses, Incendiary, Spanish Love Songs, Make Them Suffer, Zulu, Gel, Guilt Trip, Mandelkokainschnaps, Still Talk

Ort: Am Hawerkamp, Münster

Datum: 28.06.2024

Kosten: Tagesticket 129,90 Euro, Wochenendticket 179,90 Euro

Besucher: ca. 35.000 Tickets verkauft (für das gesamte Vainstream Rockfest)

Genre: Hardcore, Punk, Metalcore, Ska, Melodic Death Metal, Deathcore

Veranstalter: Kingstar Event GmbH

Link: https://www.vainstream.de

Es ist zehn Jahre her, dass ich zum ersten Mal beim Vainstream Rockfest war. 2014 war es noch ein Eintagesfestival mit circa 12.000 Besuchern, doch das Vainstream ist zu einer wirklichen Größe im nördlichen NRW geworden. Am Haferkamp, direkt in der Nähe vom Bahnhof Münster, werden dieses Jahr sogar bis zu 35.000 Tickets verkauft.

Da das mit dem Urlaubnehmen nicht geklappt hat, muss ich heute noch zwei Meetings auf dem Weg zum Festival erledigen. Aber was tut man nicht alles, um am selben Abend Bands wie Parkway Drive sehen zu können!

Das Wetter spielt super mit: Es ist angenehm warm und die Sonne scheint. Während der gesamten, relativ langen Fahrt an diesem Freitag durch das nördliche Ruhrgebiet blendet die Sonne so stark, dass eine Sonnenbrille Pflicht ist. Wer sich heute nicht mit Sonnencreme bewaffnet hat, wird wahrscheinlich als rote Krabbe vom Festivalgelände nach Hause kommen. Die Freude ist nicht nur groß, weil wir zum Vainstream fahren, sondern auch, weil heute eine Art Generalprobe für das Park Waves Festival in Dresden stattfindet. Das Line-Up des heutigen Festivals ist relativ ähnlich zu dem, was am 06.07. am Elbufer in Dresden zu sehen sein wird. Heute spielen Era, Alpha Wolf, Fit For A King, Thy Art Is Murder und Parkway Drive.

Apropos Parkway Drive: Für die Band ist es heute fast ein Heimspiel, da sie nicht das erste Mal hier am Haferkamp spielt. Wenn ich mich recht entsinne, machen sie heute den Hattrick voll, nachdem sie das letzte Mal 2018 hier waren.

Gegen 12:00 Uhr schaffen wir es endlich loszukommen. Im Auto stimmen wir uns mit ordentlicher Musik auf den Tag ein, trotz der Meetings, die an so einem Freitag noch stattfinden müssen. Leider hat das Festival schon begonnen und via Social Media sehen wir, dass die Schlange extrem lang ist. Aber gut, wer 35.000 Fans an einem Ort versammelt, muss auch dafür sorgen, dass diese ordnungsgemäß auf das Gelände kommen. Da der Haferkamp ein Industriegelände und kein Acker ist, sind die Parkhäuser rund um das Gelände überfüllt. Vor Ort bestätigt sich das schnell, denn als wir die vom Veranstalter empfohlenen Parkhäuser erreichen, ist dort leider nichts mehr zu machen. Aber gut, wir sind mitten in Münster, und die Stadt ist große Veranstaltungen in der Nähe der Messe gewöhnt. So finden wir genug Alternativen zu den empfohlenen Parkhäusern unweit vom Bahnhof.

In der Tiefgarage direkt neben uns parkt ein anderes Auto, das offensichtlich auch mit Metal- und Rockfans gefüllt ist.

Wir machen uns auf den Weg und erreichen das Gelände in wenigen Minuten. Ein wenig schade finde ich, dass wir den Auftritt der Lokalmatadoren Neaera verpasst haben. Denn sie haben heute ihr neues Album All Is Dust veröffentlicht. Auf dem Weg zum Festival konnten wir zumindest schon mal reinhören. Der Auftritt scheint sich höchstwahrscheinlich gelohnt zu haben. Aber gut, es sind noch genug andere gute Bands hier vertreten, dass die Trauer nur relativ kurz anhält.

Nach einem entspannten Check-in treibt es uns erst mal in die erste Messehalle, die vor allem für den Merchandise-Verkauf und die Organisation der sogenannten „Drink Tickets“ gedacht ist – im Grunde Biermarken, die für 2,50 € erworben werden können. Das soll ermöglichen, dass man ohne Bargeld übers Gelände laufen kann, was ich im Allgemeinen sehr nett finde. Später stellt sich jedoch heraus, dass diese Biermarken nur für Getränke gedacht sind und das Gesamtkonzept für mich keinen wirklichen Sinn ergibt. Essen und Merchandise werden weiterhin mit Bargeld oder Karte bezahlt. Es gibt sogar einen Stand, wo ich direkt Getränke gegen Bares kaufen kann, was für mich nicht so wirklich aufgeht, aber nun gut, das Festival ist wichtiger als die Bezahlmethoden vor Ort.

In der zweiten Messehalle finden wir einen aufgebauten Skatepark und den Stand von Musik Produktiv, der uns anlockt, da dort eine „Open Mic-Stage“ zur Verfügung steht und Fans gerade Songs von Green Day spielen. Außerdem gibt es hier Werbestände unter anderem für das Tierheim in Münster und Merchandise unabhängig von Bands und dem Festival.

Vor den Hallen und auf dem Weg zu den Hauptbühnen sind mehrere Food Trucks aufgereiht, die für das leibliche Wohl sorgen sollen. Zwischen der Halle und den Trucks finden wir genug Bierzeltgarnituren, um zwischendurch eine Pause einzulegen. Das ist an diesem warmen Tag besonders angenehm, besonders da ich mit einer schwangeren Person hier bin und wir somit etwas mehr Wert auf Ruhepausen legen als gewöhnlich.

Aus der Ferne hören wir Thy Art Is Murder, die gerade ihren Song Reign Of Darkness beenden. Die Australier mit ihrem Deathcore-Stil haben das Publikum offensichtlich im Griff.

Wir entscheiden uns, direkt vor die Bühne zu gehen, um Bury Tomorrow zu sehen. Die Briten sind gerade zurück von einem Ausflug in Frankreich und machen hier beim Park Waves Münster bzw. dem Vainstream Rockfest 2024 einen Zwischenstopp. Sie starten ihr Set mit The Seventh Sun und bringen das Publikum vor der Bühne hier Am Haferkamp zum Kochen. Spätestens mit Black Flame, dem dritten Song in der heutigen Setlist, wird klar, dass auch der letzte Gast vor der Bühne textsicher ist.

Für mich stellte sich vor dem Auftritt die Frage, ob Bury Tomorrow nach dem Wechsel am Mikrofon im Jahr 2021 noch immer so viel Überzeugungskraft mitbringen können und die Antwort kann ich jetzt klar mit einem „Ja“ beantworten.

Tom Prendergast ist definitiv die richtige Wahl. Anfangs war ich skeptisch, aber spätestens bei Boldcutter und später beim Song Chole zeigt er, dass seine Gesangsperformance zwar nicht ganz auf dem alten Level ist, aber immer noch sehr gut mithalten kann. Ich bin froh, dass das Konzert mit Songs wie Live (Paradise Denight) und Death (Ever Colder) würdig abgeschlossen wird und sowohl ein Circle Pit als auch Unmengen an Crowd Surfern an der Bühne ankommen.

Nachdem die Band sich verabschiedet, drängt eine große Menge von Fans in Richtung Messehalle. Ein kurzer Blick auf die Running Order verrät, dass alle zu Comeback Kid auf der More Core-Stage wollen. Wir folgen einfach mal und aus der Ferne sehen wir eine große Menge von Metalcore-Fans, die zu den Songs der aus Kanada stammenden Hardocore Punk-Band abgehen.

Da das musikalisch nicht ganz unser Fall ist, entscheiden wir uns dazu, den Merchandise-Stand genauer unter die Lupe zu nehmen. Neben Merch für das Vainstream Rockfest 2024 gibt es auch spezielle Park Waves-T-Shirts und Merchandise der auftretenden Bands. Besonders cool finde ich das neue Album der Band Neaera, das zusammen mit einem T-Shirt für 25 € erhältlich ist.

Auf der Muder-Stage, der zweiten Hauptbühne, spielen gerade Sondaschule, aber auch das spricht uns nicht so an. The Interruptors auf der EMP Stage, der Hauptbühne, geht etwas an uns vorbei, aber wir kommen zumindest mit anderen Festivalbesuchern ins Gespräch, die wegen Bands wie Make Them Suffer, Fit For A King und Co. nach Münster gereist sind.

Gegen 20:00 Uhr machen wir uns wieder auf zur Hauptbühne, wo um 20:10 Uhr der Vorhang für The Hives fällt. Ich kannte die Band vorher nicht, aber durch die Werbung eines bekannten Möbelhauses mit blau-gelbem Logo war mir zumindest der Song Come On bekannt, der die Rockfans vor der Murder Stage ordentlich einheizt. The Hives sind definitiv eine großartige Live-Band, die das Publikum zu begeistern weiß – es wird getanzt, einen Moshpit gibt es auch, und man sieht gelegentlich, wie die Security vor der Bühne alle Hände voll zu tun bekommt, um Crowd Surfer zu bergen. Das absolute Highlight vor der Bühne ist definitiv der besagte Track Come On.

Ich finde es besonders cool, dass beim Vainstream Rockfest die Pausen zwischen den Bands relativ kurz sind. Man bekommt so Auftritte von Bands mit, die man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte. So ist die Pause von nur fünf Minuten wirklich nicht lang, um die namensgebende Band aus Byron Bay, Parkway Drive, auf der EMP Stage zu sehen.

In bester Verfassung betritt Winston McCall die Bühne zusammen mit seinen Kollegen Luke Kilpatrick, Jeff Ling, Jia O’Connor und Ben „Gaz“ Gordon. Sie starten das Set mit dem Song Glitch vom aktuellen Album Darker Still. Mit viel Pyrotechnik und ordentlichem Spielspaß zeigen sich die Australier hier super präsent. Beim zweiten Song, Prey, kommt die Stimmung dann auch im Publikum richtig an. Ich habe das Gefühl, dass Glitch noch ein wenig verhalten gefeiert wird, aber bei Prey kann wirklich nun alles an Energie rausgelassen werden. Es gibt mehrere Circle Pits, Mosch Pits und die Gesamtstärke des Münsteraner Publikums wird nicht nur einmal auf die Probe gestellt. Soul Bleach leitet über zu Vice Grip, einem der Evergreen-Songs von Parkway Drive, und es ist immer wieder schön zu hören, wie das Publikum die Melodien der Gitarre und die Singsang-Passagen aus dem Effeff mitträllert.

Wishing Wells, Sleepwalker, Idols And Anchors sind dann die nächstfolgenden Songs, und mit Chronos wird es ein bisschen ruhiger. Es wirkt, als müsste man seine Energie neu aufladen, bevor es dann mit Darker Still, dem namensgebenden Song des aktuellen Albums, wieder zu einer ordentlichen Entladung auf der EMP-Stage kommt. Bottom Feeder, Crushed und Wild Eyes schließen dann das Set der aus Byron Bay stammenden Australier ab.

Nach dem Auftritt geht es pünktlich um 22:30 Uhr wieder in Richtung Parkhaus. Ein wenig krass finde ich, dass die Menge sich durch die Messehalle durchschleppt und die ersten Bedenken, dass es hier zu eng ist, werden auf jeden Fall dementiert. Der Organisator hat hier wirklich alles ordentlich vorbereitet, sodass man ohne große Bedenken das Gelände verlassen kann.

Wir blicken zurück auf einen wirklich coolen Festivaltag und eine super Generalprobe für das Park Waves Festival in Dresden. Für mich ist klar, dass es echt schade ist, dass wir es nicht schaffen, am morgigen Tag hier zu sein. Rückblickend freue ich mich, dieses Jahr vor allem Barry Tomorrow und Parkway Drive live gesehen zu haben und hoffe, dass bald wieder neue Releases anstehen. Das Vainstream Rockfest 2024 bzw. das Park Waves Münster zeigte sich heute von seiner besten Seite. Das Wetter spielte mit und das Publikum war voll dabei.

Nachtrag: Das Vainstream Rockfest findet nicht nur am 28. Juni statt, sondern auch am 29. Juni. Der zweite Tag beginnt laut Erzählungen gut, wird jedoch leider gegen Ende wegen Unwettergefahr abgesagt. Auch wenn es für die Fans vor Ort echt total schade ist, zeigt es erneut, dass die Metalheads verständnisvoll sind. So finden wir wirklich nur wenige Aufreger auf den Social-Media-Kanälen des Festivals und ein Großteil zeigt sich verständnisvoll.

Aber eines steht fest: Das Vainstream Rockfest ist ein super Gastgeber und wir kommen auf jeden Fall wieder.