Gyfth: ein Start mit Innovationskraft – erstes Album „Muss Los“ erscheint bald

Gyfth sind bereit, die Metal-Szene zu erobern! Am 09.08.2024 veröffentlichen sie ihr erstes vollständiges Album Muss Los und geben uns mit der ersten Singleauskopplung Opfer! einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Stilistisch zeigen sich auf musikalischer und lyrischer Ebene erfrischende Unterschiede zur Debüt-EP. Der Song thematisiert die persönliche Zerrissenheit unter sozialem Druck – das Ringen um richtige Entscheidungen, wohlwissend, dass Fehlentscheidungen gravierende Konsequenzen haben können. Gyfth, die aus Wien und Linz stammende Band, bringt eine unverwechselbare Mischung aus Post Metal, Punk und Hardcore. Am Tag genau zwei Jahre nach dem Release ihrer Debüt-EP Aus Allen Wolken, setzen sie mit Muss Los ihr erstes Album in die Welt. Aufgenommen in den Doom-Studios in Linz und gemischt von Norbert Leitner in Wien, präsentiert sich hier eine Platte, die sich dem Stich ins Wespennest noch mehr nähert als ihr kürzerer Vorgänger. Der Sound ist ausgereifter, es gibt mehr Stilelemente, eine Weltschmerz-Attitüde, viel Augenzwinkern aber auch brutale Ehrlichkeit.

Die Band nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn die klassische Post-Hardcore-Dunkelheit sich ohne Scham immer wieder mit der heutigen Popkultur ins Bett legt. GYFTH inspirieren sich durch erlebte Alltagsgeschichten, Ängste, Gefühle und Gleichgültigkeit. Das Quintett wurde im Winter 2021/2022 gegründet und besteht aus (ehemaligen) Mitgliedern von Implore, Amer, Verrat, Discure und Six-Score. Ihr Ziel: raus aus der gewohnten Genre-Blase und eine unverwechselbare Mischung vorstellen, die es bislang so noch nie gab und ab jetzt immer geben wird.

Die Debüt-EP Aus Allen Wolken wurde im Sommer 2022 veröffentlicht und enthält vier Songs, die bereits die Richtung der Wien-Linz-Combo vorgaben. Die ersten beiden Videos, Blaupause und Salz & Staub, wurden im Sommer 2022 bzw. im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Seit dem Sommer 2022 haben sie ihre ersten Shows in Österreich gespielt und ab 2023 auch im Ausland tourten. Deutschland, Frankreich, Tschechien, Luxemburg, Slowakei, Ungarn, Bosnien und Serbien sollen aber nicht die einzigen Gebiete bleiben, die Gyfth mit ihrer dunklen, emotionalen, aber gleichzeitig humorvollen Präsenz beehrt.

Das Video zur neuen Single Opfer! könnt ihr euch hier ansehen.

Setzt ein Zeichen in eurem Kalender und verpasst nicht das Release ihres ersten Albums Muss Los am 09.08.2024. Seid gespannt auf die weiteren Überraschungen, die Gyfth für euch bereithalten!

