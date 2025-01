Time For Metal Adventskalender 2024: Danksagung an alle Teilnehmer und Partner

Wir befinden uns schon seit ein paar Tagen im neuen Jahr. Dennoch wollen wir uns nach dem erfolgreichen Jahreswechsel noch mal bei allen Teilnehmern unseres Time For Metal Adventskalenders 2024 bedanken! Die Unterstützung unser über 50 Partner, die wir weiter unten für euch noch einmal aufgeführt haben, war und ist immer noch unglaublich für uns!

Das ist jedoch noch nicht alles, unsere ebenfalls traditionelle Osterverlosung nimmt weiter Form an und wir werden euch schon Mitte Februar den diesjährigen Partner präsentieren! Weitere Verlosungen gehen in den nächsten Tagen an den Start. Haltet auch 2025 die Augen offen – wir bei Time For Metal sind wieder laut und wir lassen euch direkt dran teilhaben.

Folgende Partner haben uns beim Time For Metal Adventskalender 2024 unterstützt:

Metaldrinks-Gin, EMP, Beerenweine Riese GmbH & Co. KG, EFAG GmbH & Co. KG, Lighthouse Filme, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, Cudgel, Apostasy Records, AFM Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Headbangers Open Air, War Anthem Records, Elbriot (Metal-Open-Air-Musikfestival), Ear-Music, Party.San Metal Open Air, Kettenfett (Likör), Sailor Entertainment, Bite It Promotion, Head Of PR, M2 Mediaconsulting, Another Dimension PR Agentur, J5-More Than Just A Drink, Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V., Burning Q Festival, Break Out Festival, Metalacker, Out Of The Line, Remedy Records, Mascot Label Group, Starkult Promotion, Uncle M, Napalm Records, Witherfall, CMM-Online, Superlifepromo, Plattenkiste Hamburg, Cause Of Deaf, Noisolution Promotion, CMM GmbH, MCS – Antonia und Jens-Uwe Behnisch GbR, Das Bett – Frankfurt, Nauntown Music, Sure Shot Worx, Boersma Records, Folter Records, Metal Promotions, NRT-Records, Talheim Records, KneipenTerroristen, Nailed To Obscuríty, The Prophecy 23, Craving, b.o.s.c.h., Torturized, Northerion, Pride Shall Fall und Ballsqueeze waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen.

Euer Time For Metal Team

Aktuelle Verlosungen:

Time For Metal – After Adventskalender „Ticket Special“: 1×2 The Dark Tenor – Rock Meets Klassik – Symphony Of Light 2025 im April / Mai 2025 (Termin nach Wahl) – Einsendeschluss: 12.01.2025 (HIER!)

Time For Metal – After Adventskalender „Ticket Special“: 1×2 Rock Legends Tourtickets im Oktober 2025 (Termin nach Wahl) – Einsendeschluss: 12.01.2025 (HIER!)

Time For Metal Silvesterverlosung 2024: eine Flasche Metaldrinks Gin zum Jahresabschluss – Einsendeschluss: 12.01.2025 (HIER!)

Verlosung: ein Ticket für das Durchlass Festival Vol. 1 am 22.02.2025 im LOK Kulturzentrum Jever – Einsendeschluss: 09.01.2025 (HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2024 „Ticket Special“: 1 x 2 Tickets für das Cattle Decapitation Konzert am 26.01.2025 im Schlachthof in Wiesbaden – Einsendeschluss: 06.01.2025 (HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2024 „Ticket Special“: 1 x 2 Tickets für das Behemoth, Satyricon und Rotting Christ Konzert am 16.04.2025 im Schlachthof in Wiesbaden Einsendeschluss: 06.01.2025 (HIER!)