Time For Metal: Unsere musikalischen Highlights des Jahres 2024 – Teil 22

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Viel Spaß mit den Time For Metal-Top Five 2024!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2024?

Und schon wieder ist ein mit vielen neuen Erinnerungen, Herausforderungen und geilen Erlebnissen vollgepacktes Jahr fast vorbei. So viele schöne und unvergessene Momente durfte ich erleben, wozu vor allem die Hochzeit mit meiner langjährigen Partnerin und vor allem die Geburt unserer Tochter zählen. Ein weiteres Highlight war das Rockharz Festival 2024 , grandiose Bands, durchwachsenes Wetter, Bier und vor allem das gemeinsame. Sehr schön zu wissen, mit was für tollen Menschen man ein Hobby teilt und zusammenarbeitet. Was will man mehr? Natürlich gab es auch einige trubelige Momente in dieser Zeit, die mich zum Nachdenken, ja auch zum Verzweifeln gebracht haben, aber wie ich gerne zu sagen pflege: Für alles gibt es eine Lösung! Es kamen auch einige sehr starke Platten auf den Markt, auf die ich mich sehr gefreut habe, die einen Wow-Effekt auf mich hatten und in ihren Bann ziehen konnten. Dementsprechend ist meineauch etwas bunter gemischt, wobei ich mit dem ersten Platz nie gerechnet habe, dass mich eine Band aus dem Genre so begeistern kann!

Mister Misery – Mister Misery

02.08.2024Modern Metal, Gothic Rock, Glam Metal, Power Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Dieses schwedische Quartett hat mich mit seiner Single Survival Of The Sickest direkt gehabt, ich war sofort Feuer und Flamme für die Band. Dazu gesagt, war der Titel auch das Erste, was ich jemals von den Jungs gehört habe. Das gleichnamige Album hat mit seinen zwölf Tracks an vielen Stellen einen Ohrwurmfaktor, und es macht einfach Spaß, es sich anzuhören. Definitiv mein Album des Jahres!

Gaerea – Coma

25.10.2024Post Black Metal, Melodic Black Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Diese portugiesische Black-Metal-Combo zählt seit jeher zu einem der Geheimtipps in der Szene. Kurz vor Ende des Jahres haut die Band ihren neuen Silberling Coma raus, der mit seinem brachialen Sound überzeugt und zugleich deutlich melodiöser als der Vorgänger klingt. Ein absolutes Meisterwerk, wenn man auf Black Metal steht.

Dark Tranquillity – Endtime Signals

16.08.2024Melodic Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Dark Tranquillity zählen mit zur Meisterklasse, wenn es um Melodic Death Metal geht, und so ist es auch bei ihrem neuen Silberling Endtime Signals. Die Band bleibt ihrem Stil treu, baut Cleanvocals in die Titel ein und überzeugt mit ihren Melodien, wobei die Härte nicht in den Schatten gestellt wird.

Pathology – Unholy Descent

17.05.2024Brutal Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Wo Pathology draufsteht, ist auch Pathology drin. Ich bin ein Freund der Band seit ihren ersten Releases und auch wenn man es nicht meint, die Band entwickelt sich und ihren Sound trotzdem weiter. Auf Unholy Descent befinden sich 13 neue Tracks, die die Nackenmuskulatur sehr auf ihre Probe stellen. Ein ordentliches Schlachtwerk!

All For Metal – Gods Of Metal (Year Of The Dragon)

23.08.2024Heavy Metal, Power Metal, Epic Power Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Ich bin durch Zufall auf All For Metal gestoßen, als einer ihrer Titel im Internetradio lief. Ziemlich angetan von der Musik, habe ich mich sehr auf den zweiten Release der Band gefreut und das auch zu Recht. Musikalisch sehr schön anzuhören: Mal ist was zum Abfeiern dabei, mal wird es sehr episch, wenn die Walküren am Start sind oder man kann sich bei einer Ballade zurücklehnen und Gänsehaut von der Wahnsinns-Stimme von Sänger Antonio bekommen.