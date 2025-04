Richie Kotzen – Nomad

Mit seinem aktuellen Soloalbum Nomad kehrte Richie Kotzen im letzten Herbst auf gewohnt unkonventionelle Art zurück. Der ehemalige Gitarrist von Poison und Mr. Big zeigt sich erneut als musikalischer Freigeist, der nicht im Rampenlicht schwelgen muss, um künstlerisch zu glänzen. Stattdessen zieht es den Multiinstrumentalisten lieber in die zweite Reihe, wo er ohne Druck kreativ sein kann – eine Haltung, die sich in jedem Takt des Albums widerspiegelt. Veröffentlicht wurde Nomad am 27.09.2024 über BMG und verknüpft Rock- und Hardrock-Facetten miteinander.

Nomad ist nicht nur ein Titel, sondern Programm: stilistisch grenzenlos, emotional facettenreich und instrumental virtuos. Die acht Songs, allesamt von Kotzen selbst geschrieben, eingespielt und produziert, vereinen Elemente aus Hardrock, Soul, Funk, Blues und sogar Fusion. Dabei wechselt er mühelos zwischen energiegeladenem Rock wie beim Opener Cheap Shots oder dem zweiten Track These Doors. Introspektive Stücke wie Insomnia oder der verspielte Titeltrack Nomad nehmen den Hörer an die Hand. Selbst das experimentelle Nihilist überrascht mit Anleihen aus den 70ern und beeindruckenden Gitarrensoli, die nie in bloße Technikverliebtheit abdriften. Im Fokus steht jedoch nicht ein einzelner Song, sondern das gesamte Werk, welches auf vielen Säulen aufgebaut wurde. Hier präsentiert sich Kotzen als kompletter Musiker: Gitarrist, Sänger, Produzent – und das mit Seele. Seine ausdrucksstarke Stimme schwingt in jedem Song mit und legt sich liebevoll aufs Trommelfell. Auch wenn die Spieldauer mit gut 34 Minuten etwas knapp erscheint, bietet Nomad eine beeindruckende Dichte an Ideen, Emotionen und musikalischer Qualität. Kotzen wagt sich hörbar aus seiner Komfortzone und bringt eine kreative Unberechenbarkeit mit, die im durchformatierten Musikbusiness selten geworden ist. Wer offene Ohren für Grenzgänger zwischen den Genres hat, wird mit Nomad nicht nur belohnt, sondern regelrecht verführt.

