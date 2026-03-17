Buchtitel: Pink Floyd – Shine On – Die Ganze Geschichte In Eigenen Worten

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 476 Seiten

Genre: Autobiografie, Rock

Release: 12.03.2026

Autor: Mark Blake

Link: https://hannibal-verlag.de/produkt/pink-floyd-shine-on/

Verlag: Hannibal Verlag

Buchform: Softcover, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-85445-818-0

Mit Pink Floyd – Shine On – Die Ganze Geschichte In Eigenen Worten erschien am 12.03.2026 eine umfangreiche Biografie über eine der einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte: Pink Floyd. Das 476 Seiten starke Werk wurde vom renommierten Musikjournalisten Mark Blake geschrieben und vom Hannibal Verlag veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung stammt von Andreas Schiffmann.

Das Buch erscheint auf Deutsch als Softcover und eBook und gehört inhaltlich zum Genre Autobiografie / Rock-Biografie. Besonderes Merkmal der Veröffentlichung ist der Ansatz Die Ganze Geschichte In Eigenen Worten: Die Geschichte der Band wird durch zahlreiche Originalaussagen der Mitglieder und Wegbegleiter erzählt. Dazu zählen unter anderem exklusive Statements von Syd Barrett, David Gilmour und Roger Waters.

Die Story von Pink Floyd – Shine On – Die Ganze Geschichte In Eigenen Worten

Pink Floyd – Shine On erzählt die Geschichte der Band wie ein Mosaik aus vielen einzelnen Erinnerungen und Perspektiven. Die Entwicklung von Pink Floyd wird dabei aus erster Hand geschildert – von den Bandmitgliedern selbst sowie von Mitarbeitern, Freunden, Familienangehörigen und langjährigen Wegbegleitern. Grundlage des Buches ist ein außergewöhnliches Archiv, das der Musikjournalist Mark Blake über mehr als 30 Jahre hinweg aufgebaut hat und das unter anderem aus Interviews, Dokumenten und persönlichen Erinnerungen besteht.

Die umfangreiche Biografie enthält bislang unveröffentlichtes Material der Bandmitglieder David Gilmour, Roger Waters und Nick Mason sowie Beiträge ihres verstorbenen Kollegen Richard Wright. Darüber hinaus bietet das Buch seltene Einblicke in bisher unveröffentlichte Briefe des legendären Gründungsmitglieds Syd Barrett.

Zusätzliche Perspektiven liefern Musiker, Produzenten, Künstler aus dem Umfeld des Designstudios Hipgnosis sowie weitere enge Vertraute der Band. Ihre Erinnerungen beleuchten die Anfänge von Pink Floyd, den Weg zum internationalen Durchbruch und die außergewöhnliche Karriere der Gruppe. Gleichzeitig eröffnet das Buch einen persönlichen Blick hinter die Kulissen – etwa auf die Entstehung berühmter Songs und legendärer Alben wie The Dark Side Of The Moon und The Wall. Auch das Arbeiten im Studio, das Leben auf Tour und die kreativen Spannungen innerhalb der Band werden aus unmittelbarer Perspektive geschildert und zeigen, wie diese Differenzen letztlich zum Zerfall der Gruppe beitrugen.