Revnoir: melden sich mit neuer Single „Red Ice“ zurück

Revnoir haben gerade ihre neue Single Red Ice veröffentlicht. Die französische Metalcore-Band Revnoir melden sich mit neuer Energie zurück und läuten damit einen fulminanten neuen Albumzyklus ein.

Mit Red Ice schlagen Revnoir nun das nächste Kapitel auf. Die Single vereint messerscharfe Riffs, düstere Atmosphäre und die brachiale Intensität modernen Metalcore – ein mutiger Schritt nach vorn, der den Beginn einer neuen Ära für die Band einläutet. Begleitet wird der Song von einem beeindruckenden Musikvideo, produziert von TRE Films und unter der Regie von Pavel Trebukhin.

Es bildet ein eindrucksvolles visuelles Gegenstück zur kalten und kraftvollen Ästhetik des Songs. Die Veröffentlichung erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Revnoir sich auf ein noch größeres Tourjahr vorbereiten. 2026 wird die Band auf großen europäischen Festivals wie dem Hellfest, dem Into the Grave Festival, dem We Metal Fest und vielen weiteren Konzerten auf dem Kontinent auftreten. Mit Red Ice als Auftakt ihres nächsten Albumzyklus geben Revnoir nicht nach – sie schlagen ihr bisher ambitioniertestes Kapitel auf.

Erlebt die Band live:

12.03 — Rennes — Ubu — Low tickets

14.03 — Caen — Le Cargo Club — Sold out

19.03 — Annecy — Brise Glace

20.03 — Clermont-Ferrand — La Petite Coopé — Selling fast

21.03 — Nîmes — Paloma — Sold out

04.04 — Ris-Orangis — We Metal Fest

17.04 — Bourges — Le Printemps de Bourges

19.04 — Lille — Loud&Blast Days

25.04 — La Bâtie-Neuve — Helixfest

12.06 — Leeuwarden — Into The Grave

21.06 — Clisson — Hellfest

03.07 — Colombier-Saugnieu — Plane’R Fest

30.07 — Le Garric — Xtrem Fest

08.08 — Cercoux — 666 Festival

22.08 — Château-Gontier-sur-Mayenne — V and B Fest

Ihre im September 2025 veröffentlichte Fünf-Track-EP Coma schlug in der Szene sofort ein. Damit etablierten sich Revnoir endgültig als einer der aufregendsten Newcomer im modernen europäischen Metalcore. Auch live haben Revnoir ihre Stärke unter Beweis gestellt. Die Band rockte Bühnen in ganz Europa, darunter eine ausgedehnte Tournee mit Coldrain und ein mitreißender Auftritt beim Summer Breeze Open Air 2025. Ihre Erfolgsserie setzte sich mit Co-Headliner-Shows in ganz Frankreich und einem besonderen Auftritt bei Les Foudres fort, wo sie als bester Newcomer Frankreichs ausgezeichnet wurden.

Revnoir online:

https://www.facebook.com/revnoirofficial

https://www.instagram.com/revnoir_/