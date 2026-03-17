Mystery: veröffentlichen dritte Single „Needed From You“ aus dem kommenden Album

Die neue Single Needed From You von Mystery wurde erneut von Mikael Sehlin produziert, gemischt und gemastert, der in der Metal-Szene durch seine Arbeit mit Amaranthe bestens bekannt ist.

Needed From You ist die dritte Singleauskopplung aus dem kommenden fünften Album und eine energiegeladene, emotionale Hymne über die Jagd nach dem Schicksal und den Kampf um eine letzte Chance auf die Liebe. Vor dem Hintergrund einer wilden und rastlosen Welt vereint der Song Sehnsucht, Dringlichkeit und die bittersüße Erkenntnis, dass man manchmal loslassen muss, um voranzukommen.

Mystery sind:

Rocky Ravic – Gesang, Gitarre

Jake Tyler – Bass

Gavin Hill – Schlagzeug

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