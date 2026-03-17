Stoned Jesus: veröffentlichen Video zu „See You On The Road“

Nach 17 Jahren bahnbrechender Musik erreichen Stoned Jesus immer noch neue kreative Höhepunkte. Letztes Jahr begaben sich die Heavy-Progressive-Rocker auf eine ausgedehnte Reise durch drei Alben, die sie von der Sonne zum Mond und zurück führen wird. Songs To Sun, der mitreißende Auftakt der Trilogie, wurde zu einem der besten Alben des Jahres 2025 gekürt. Während das zweite Album bereits in greifbarer Nähe ist, heizt das Trio mit seiner neuesten, energiegeladenen Hymne vor einer gemeinsamen Europatournee mit Wheel richtig ein.
Gestern haben Stoned Jesus ihr neues Video zu See You On The Road veröffentlicht. Der Song spiegelt die Strapazen des Tourlebens wider, und die dazugehörigen Aufnahmen von den jüngsten Tourneen der Band durch Australien und Südamerika bieten den perfekten Rahmen für die mitreißenden Riffs und den eingängigen Refrain.
Das Video zu See You On The Road wurde von Marco Menestrina erstellt. Seht es euch hier an:
„See You On The Road is a hymn to playing Shows“, sagt Frontmann Igor Sydorenko. Obwohl der Songtitel unter tourenden Musikern gängig ist, treiben Stoned Jesus weiterhin der brennende Drang nach Innovation an. „The jumpy main riff is as Soundgarden as it gets, while the closing chants are perfect for stoking a huge crowd.“
Erlebt Stoned Jesus live auf ihrer kommenden Europa-Co-Headliner-Tour mit Wheel.
Stoned Jesus – Spring Equinox Tour 2026
w/ Co-Headliner Wheel
March 24 – Krakow, Poland @ Hype Park
March 25 – Warsaw, Poland @ Hydrozadadka
March 27 – Berlin, Germany @Columbia Theater
March 28 – Dresden, Germany @ Beatpol
March 29 – Copenhagen, Denmark @ Pumpehuset
March 31 – Hamburg, Germany @ Markthalle
April 1 – Brussels, Belgium @ Botanique
April 2 – Eindhoven, Netherlands @ Effenaar
April 4 – Haarlem, Netherlands @ Patronaat
April 5 – Cologne, Germany @ Stollwerck
April 6 – Paris, France @ La Maroqunerie
April 7 – Pasu, France @ L’Ampli
April 8 – Madrid, Spain @ Nazca
April 9 – Barcelona, Spain @ Razzmatazz 2
April 10 – Toulouse, France @ Interference
April 11 – Nantes, France @ Le Ferraleur
April 12 – Cognac, France @ Les Abbotoirs
April 14 – Munich, Germany @ Technikum
April 15 – Milano, Italy @ Bloom
April 16 – Karlsruhe, Germany @ Substage
April 17 – Luzern, Switzerland @ Sedel
April 18 – Bologna, Italy @ Alchemica
April 19 – Vienna, Austria @ Simm City
