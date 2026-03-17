Monstrosity: präsentieren Video zu „Banished To The Skies“

Die US-Death-Metal-Legenden Monstrosity präsentieren ihr Video zu Banished To The Skies, dem furiosen Opener ihres Albums Screams From Beneath The Surface, das ab sofort bei Metal Blade Records erhältlich ist.

Das Video zu Banished To The Skies gibt es hier zu sehen:

Schlagzeuger Lee Harrison schrieb den Song während der Mixing-Sessions für Monstrositys vorheriges Album The Passage Of Existence. Er besticht durch düstere, melodische Passagen, in denen Mark Van Erps Basslinien besonders hervorstechen. Komplexe Hi-Hat- und Ride-Becken-Patterns verschmelzen mit Harrisons charakteristischem Doublebass-Drumming. Matt Barnes‚ legendäres Solo eröffnet den Track und verleiht ihm eine kraftvolle, brachiale Dynamik. Ein grandioser Auftritt des neuen Sängers Ed Webb rundet den Song ab. Das Video wurde in Nashville, Tennessee, von Inferi-Gitarrist Malcolm Pugh gedreht.

Screams From Beneath The Surface – ihr erstes Album seit sieben Jahren – präsentiert die für die Band typische Mischung aus Aggression, technischer Präzision und Intensität. Angeführt von Schlagzeuger, Gründer und Hauptsongwriter Lee Harrison, präsentiert sich Monstrosity mit einer beeindruckenden Besetzung: dem langjährigen Gitarristen Matt Barnes, dem triumphalen Comeback des Original-Bassisten Mark Van Erp und Sänger Ed Webb (ex-Massacre), dessen gutturale, kraftvolle Stimme dem Sound der Band elektrisierende neue Energie verleiht. Screams From Beneath The Surface festigt nicht nur die für Monstrosity typische Death-Metal-Wildheit, sondern erweitert auch die Grenzen des Genres und beschreitet einen Weg, der gleichermaßen innovativ und ihren Wurzeln treu ist.

Unser TFM-Redakteur Michael E. hat sich die zehn Songs der brandneuen Scheibe durch den Schädel ballern lassen. Lest hier seine Meinung zu Screams From Beneath The Surface.

Monstrosity kehren diesen Frühling mit der Screams Across Europe Tour 2026 auf die europäischen Bühnen zurück. Als Support sind Bio-Cancer, Reject The Sickness und Deadwood mit dabei. Tickets sind ab sofort erhältlich. Alle bestätigten Termine findet ihr hier:

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