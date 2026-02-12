Monstrosity: kündigen „Screams Across Europe Tour 2026“ für April an

Monstrosity, die unerbittlichen US-Death-Metal-Legenden, haben Details zu ihrer Screams Across Europe Tour 2026 veröffentlicht! Die Death-Metal-Maschine aus Florida wird den Kontinent mit vernichtenden, aggressiven Shows in Schutt und Asche legen.
Anlass ist ihr mit Spannung erwartetes neues Album Screams From Beneath The Surface, das am 13. März 2026 über Metal Blade Records (lizenziert von Conquest Music Inc.) erscheint. Als Special Guests verstärken Bio Cancer, Reject The Sickness und Deadwood das Gemetzel. Macht euch bereit für gnadenlose, kompromisslose Shows! Diese gigantische Tour verspricht pure Brutalität und unerbittliche Härte. Bleibt dran für alle Tourdaten und Ticketinfos, während die Schreie durch ganz Europa hallen!
Monstrosity – Screams Across Europe Tour 2026
w/ Bio Cancer, Reject The Sickness & Deadwood
April 18, 2026 Switzerland Luzern – Metalstorm Festival
April 19, 2026 Austria Salzburg – Rockhouse
April 21, 2026 Croatia Zagreb – Vintage Industrial Bar
April 22, 2026 Italy Bologna – Alchemica Music Club
April 23, 2026 Switzerland Geneva – L’Usine
April 25, 2026 France Saint Omer – Brutal Swamp
April 28, 2026 Belgium Kotrijk – DVG
April 29, 2026 Holland Tilburg – Hall Of Fame
April 30, 2026 Holland Amersfoort – Fluor
May 01, 2026 Germany Essen – Turock
May 02, 2026 Germany Jena – F Haus
May 03, 2026 Poland Swidnica – Bolko
May 05, 2026 Poland Krakow – Zaścianek
May 06, 2026 Poland Bielsko Biala – Rude Boy
May 07, 2026 Slovakia Bratislava – Pink Whale
May 08, 2026 Czech Republic Jablunkov – Rock Cafe
May 09, 2026 Slovakia Kosice – Collosseum
May 10, 2026 Poland Lublin – Fabryka Kultury Zgrzyt
Mehr Informationen zu Monstrosity und ihrem kommenden Album Screams From Beneath The Surface findet ihr hier:
Monstrosity online:
https://www.facebook.com/MonstrosityOfficial
https://www.instagram.com/monstrosityflorida