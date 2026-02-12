Sylosis & Support am 01.02.2026 im Substage, Karlsruhe

Event: The New Flesh Tour

Headliner: Sylosis

Support: Revocation, Distant, Life Cycles

Genre: Modern Thrash, Metalcore, Technical Death Metal, Deathcore, Hardcore

Datum: 01.02.2026

Location: Substage, Karlsruhe

Link: https://substage.de/

Ich beginne mein redaktionelles Konzertjahr da, wo mein letztes endete – im Substage! Nachdem Sylosis bei ihrem letzten Besuch in Karlsruhe den Support für Fit For An Autopsy mimten, sind sie dieses Mal mit ihrer The New Flesh Tour als Headliner in den heiligen Hallen, der im Alten Schlachthof ansässigen Kultstätte, zu Gast. Doch nicht nur die Briten stehen heute auf der Bühne! Revocation, Distant und Life Cycles wurden als Support eingeladen, um den Fans gebührend einzuheizen.

Den Anfang machen Life Cycles, die sich das erste Mal in Europa befinden. Als ich beim Betreten des Substages den Vorhang hinter dem FOH gesehen habe, wusste ich, dass es heute nicht voll wird, und habe mich auf ein eher zurückhaltendes Publikum eingestellt. Doch nach bereits zwei Songs bildet sich auf der Tanzfläche ein kleiner, aber feiner Moshpit, der mit jeder Spielminute wächst. Dass ein Opener, den scheinbar nur wenige kannten, dann direkt so eine ausgelassene Stimmung erzeugt, ist nicht gerade selbstverständlich.

Auch Distant haben leichtes Spiel, die Bewegung im Publikum aufrechtzuerhalten. Bereits zum dritten Mal habe ich die Deathcore-Combo aus den Niederlanden vor der Kamera und auch dieses Mal enttäuschen Alan und seine Mitmusiker nicht! Das Substage hat sich mittlerweile etwas mehr gefüllt und auch der Moshpit wächst weiter. Obwohl dieses Mal bei weitem kein ausverkauftes Haus zu erwarten ist, überzeugt die Laune der Gäste. Ob es daran liegt, dass überall im Landkreis schon Prunksitzungen sind und einige diesem Wahnsinn einfach entfliehen wollen?!

Jedenfalls bleibt auch bei dem Special Guest Revocation die Stimmung auf hohem Niveau! Bereits seit 25 Jahren besteht die Band um Gitarrist und Sänger David Davidson, die dem Publikum nun astreinen Technical Death Metal serviert. Neben Old-School-Material vom Debüt Existence Is Futile, präsentieren die Herren aus Boston auch neues Material ihres neuesten Albums New Gods, New Masters, das vergangenen Herbst erschienen ist. Sehr erfreulich, dass wirklich jede Band an diesem Abend von den Gästen gefeiert wird, obwohl die Stilrichtungen doch unterschiedlicher nicht sein könnten, und ich bin mir sicher, dass nach diesem technisch einwandfreien Auftritt, die Fans für den Headliner bestens vorbereitet wurden.

Als das Licht sich abdunkelt und I Was Made For Lovin’ You aus den Lautsprechern ertönt, wird einem schnell klar, dass wir nun zum großen Finale des Abends kommen. Sylosis betreten die Bühne und beginnen ihren Auftritt mit Erased, vom kommenden Album The New Flesh, nach dem auch die Tour benannt ist. Die Energie des Songs überträgt sich direkt auf die Fans, die ab der ersten Minute nicht mehr zu halten sind. I Sever und Worship Decay folgen. Dass Heavy Is The Crown zurück ins Set gefunden hat, freut mich sehr. Mit All Glory, No Valour präsentieren Josh und seine Bandkollegen ihren Fans einen bisher unveröffentlichten Song, der ebenso gut ankommt, wie das bereits veröffentlichte Material.

Dass Sylosis neben dem ganzen neueren Material immer noch zwei Songs des Erstlingswerkes Conclusion Of An Age auftischen, freut vor allem die langjährigen Fans. Mit eben jenem Werk habe ich die Briten das erste Mal live gesehen, damals noch in der Stadtmitte. Seitdem sind viele Jahre ins Land gezogen und von der Ur-Besetzung ist nur noch Josh übrig, doch gerade in der aktuellen Besetzung finde ich Sylosis richtig stark und ich bin mir sicher, dass die Herren mit ihrem kommenden Album neue Maßstäbe setzen werden. Mit The New Flesh endet der Auftritt und sowohl Band als auch Fans scheinen einen zufriedenen Eindruck zu hinterlassen.

Vielen Dank an das Substage-Team, dass es uns auch in der Faschingszeit mit hochwertigerer Musik versorgt!