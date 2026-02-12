From Ashes Reborn: veröffentlichen mit „Wraiths Of Memories“ die dritte Single zum kommenden Album „Chasing Utopia“

Anfang Dezember letzten Jahres gaben sie nach einer längeren Pause ihre Rückkehr bekannt, die mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single Chasing Utopia gefeiert wurde, gefolgt von der zweiten Single In Truth Divided. Die brandneue Nachfolge-Single Wraiths Of Memories gibt ebenfalls einen fesselnden Vorgeschmack auf das kommende zweite Album Chasing Utopia – den hochexplosiven Nachfolger ihres 2018er-Debüts Existence Exiled!

Die Band lässt zur neuen Single wissen: „Wraiths Of Memories ist eine Reise durch Vergessen und Erinnerung – ein Blick zurück auf verlorene Tage, in denen Licht und Schatten untrennbar miteinander verwoben sind. Der Song reflektiert, wie Vergangenheit zu einer Last werden kann, aber auch zu einer Quelle von Kraft, wenn man sich ihr stellt. Getragen von melancholischen Melodien und treibender Härte entsteht ein Sound, der zwischen Hoffnung und Resignation pendelt. Ein Stück über das Festhalten und Loslassen – und darüber, was bleibt, wenn selbst Erinnerungen zu Geistern werden.“

Zwischen Hoffnung und Untergang, zwischen Erlösung und Täuschung – Chasing Utopia erzählt von einer Welt, die sich selbst verloren hat. Eine Welt, in der Sinn zur Ware geworden ist – und Wahrheit zu einem Werkzeug derer, die wissen, wie man sie verkauft.

Weitere Informationen, Artwork und Details zur Veröffentlichung folgen in Kürze. Bleibt dran und folgt der Band auf ihren Portalen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

From Ashes Reborn sind:

Ronny • Gesang

Dirk • Lead- und Solo-Gitarre

Sebastian • Rhythmusgitarre und Hintergrundgesang

Thomas • Schlagzeug

From Ashes Reborn online:

https://www.facebook.com/thesplendidpath/

https://www.instagram.com/fromashesreborn/