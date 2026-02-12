Imha Tarikat: „Yanan Kalp Manifestations“ – die Live-Daten für 2026 stehen fest

Die aufstrebende deutsche Black-Metal-Band Imha Tarikat hat eine Reihe von Live-Daten für 2026 unter dem Titel „-Yanan Kalp Manifestations – (Burning Heart Manifestations) angekündigt. Die Band hat bereits einige Shows bestätigt und plant, ihre Fans mit weiteren Auftritten zu begeistern.

Imha Tarikat äußert sich dazu: „Wir haben das Jahr 2026 mit einem erfolgreichen Auftritt beim Evil New Year in Heidelberg begonnen, gefolgt von einer Minitournee mit The Ruins of Beverast. Das hat unsere glühende Ambition nur noch weiter angefacht, und das bedeutet, dass wir euch nicht schonen werden. Es gibt weitere schicksalhafte Termine, zu denen eure Anwesenheit gefragt ist. Wo auch immer unsere Stimmen widerhallen mögen, wir werden euch treffen, um eins zu werden. Brennt mit uns! Nehmt also diese ersten großartigen Termine zur Kenntnis und freut euch auf weitere, die bald folgen werden!“

Die Band wird ihre Live-Auftritte im Rahmen ihres hochgelobten Albums Confessing Darkness präsentieren. Hier sind die bisher bestätigten Termine:

Confessing Darkness, das vierte Album der Band, wurde am 20. Juni 2025 veröffentlicht und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter „Album of the Month“ im deutschen Magazin Deaf Forever sowie eine Platzierung auf Platz 9 im Metal Hammer (DE) Soundcheck. Unser Review findet ihr hier.

Die Band hat sich mit Confessing Darkness weiterentwickelt und zeigt, dass sie sowohl musikalisch als auch emotional gewachsen ist. Die Lieder sind geprägt von einer tiefen emotionalen Intelligenz und drücken ein breites Spektrum an Gefühlen aus, von Liebe bis zu tiefster Verzweiflung.

Hier habt ihr die Möglichkeit, in die Platte reinzuhören:

Die Besetzung von Imha Tarikat besteht aus:

Kerem Yilmaz – Gesang, Leadgitarre

– Gesang, Leadgitarre Marvin Giehr – Gitarre

– Gitarre Jerome Reil – Schlagzeug

– Schlagzeug Ricardo Baum – Bass

Die Band hat sich als emotionales Ventil für ihren Gründer Kerem Yilmaz etabliert und wird mit Confessing Darkness einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere setzen.