Project:Zero: veröffentlicht neuen Song „Memories“

Das moderne Metalcore-Soloprojekt Project:Zero aus den USA meldet sich mit einem neuen Track zurück. Das Projekt, das für seinen druckvollen Sound und die Verschmelzung von Metalcore mit vielfältigen elektronischen Klängen und Einflüssen bekannt ist, präsentiert mit Memories seine neueste Veröffentlichung.

Project:Zero steht für eine zeitgemäße Interpretation des Genres: harte Riffs treffen auf atmosphärische Synth-Elemente, treibende Breakdowns verschmelzen mit elektronischen Soundscapes. Auch in Memories zeigt das Projekt, wie kraftvoll und emotional moderner Metalcore klingen kann, wenn analoge Härte auf digitale Klangwelten trifft.

Mit dem neuen Song setzt Project:Zero seine musikalische Reise fort und unterstreicht erneut den eigenen Anspruch, Metalcore neu zu denken und mit elektronischen Elementen auf ein frisches Level zu heben.

