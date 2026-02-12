Tracy Hickman und Margaret Weis – Die Chronik Der Drachenlanze

Buchtitel: Die Chronik Der Drachenlanze

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 1280 Seiten

Genre: Roman, Fantasy

Release: 26.11.2025

Autor: Tracy Hickman, Margaret Weis

Link: https://www.penguin.de/buecher/tracy-hickman

Verlag: Penhaligon Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Pappband

ISBN-Nummer: 978-3-7645-3370-0

Die Chronik Der Drachenlanze vereint erstmals die komplette legendäre Fantasy-Trilogie in einem aufwendig gestalteten Hardcover-Sammelband. Die drei Romane Drachen Des Zwielichts, Drachen Der Nacht und Drachen Der Dämmerung sind in dieser Sonderausgabe in einem einzigen Werk zusammengefasst und bieten epische Abenteuer in der Welt von Krynn. Der Band erschien am 26.11.2025 im Penhaligon Verlag als hochwertiges, gebundenes Buch mit Pappband und umfasst 1280 Seiten voller Magie, Drachen und Heldensagen. Geschrieben wurde die Reihe von den bekannten Fantasy-Autoren Tracy Hickman und Margaret Weis, die deutsche Übersetzung stammt von Marita Böhm.

Die Story von Die Chronik Der Drachenlanze:

Die Chronik Der Drachenlanze zählt zu den bedeutendsten Werken der Fantasy-Literatur. Auch im deutschsprachigen Raum begeisterte die Geschichte rund um die Rückkehr der Drachen und die legendären Lanzen, die als einzige Waffen gegen diese Kreaturen bestehen können, unzählige Leser. Nun sind die Abenteuer der Gefährten endlich wieder als gedruckte Ausgabe erhältlich. In dieser Sonderausgabe sind alle drei Teile der Trilogie in einem Band vereint. Der aufwendig gestaltete Einband, farbige Karten im Vorsatz sowie stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Illustrationen im Buchinneren machen diese Ausgabe nicht nur zu einem Blickfang im Regal, sondern auch zu einem gelungenen Geschenk für Fantasy-Begeisterte.