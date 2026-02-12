Cage Fight: neues Album „Exuvia“ und Single „Un Bon Souvenir“ angekündigt

Die britische Metal-Band Cage Fight hat ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Exuvia angekündigt, das am 1. Mai über Spinefarm veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Single und des Musikvideos zu Un Bon Souvenir.

Die Sängerin Rachel Aspe erklärt: “Don’t bite the hand that feeds. This song is a reference to a previous experience in a band controlled by a toxic manipulative person. It’s a reminder that bringing people down won’t elevate you. A challenging experience, but as he once said, it’s still a good memory, ça reste un bon souvenir.”

Das Musikvideo zu Un Bon Souvenir zeigt die Entfaltung der falschen Welt des Protagonisten, die auf Manipulation und Kontrolle basiert. Aspe beschreibt: “The video depicts the unraveling of the protagonist’s false world, built on manipulation and control. Though he initially appears strong, his convictions are fragile, revealed by his reliance on dark spiritual guidance for reassurance. Once seeming to be the rock of this world, he is exposed as a snake. This is the collapse of a false king.”

Das Album Exuvia wurde von Sam Bloor in den Lower Lane Studios aufgenommen und von Jim Pinder (unter anderem Sleep Token, Malevolence) gemischt. Es behält den rohen, old school Hardcore-Kern von Cage Fight bei und kombiniert ihn mit vielschichtigen Klängen, Atmosphären und Melodien, die die Band größer, tighter und epischer denn je klingen lassen.

Insgesamt umfasst das Album elf Stücke, in denen die Band zeigt, dass sie bereit ist, zu experimentieren und Spaß zu haben. Ein Beispiel dafür ist Pick Your Fighter, das Gastvocals von Julien Truchan von Benighted enthält und von einem französischen Popsong inspiriert wurde, obwohl man dies der drückenden Schwere des Songs nicht anmerkt.

Die Texte auf Exuvia stammen größtenteils von Rachel, die sich damit zum ersten Mal auf diese Weise ausdrückt. Die Ergebnisse sind sehr persönlich und behandeln Themen wie Angst, Übergriffe und den Umgang mit Trauer. Der expansive Schlusstrack Élégie handelt vom Verlust ihres Großvaters und dem Bedauern über Dinge, die unausgesprochen bleiben.

In Pig spricht sie die unangenehmen Männer an, die Frauen unaufgefordert Nachrichten online senden, während der Titeltrack von ihrer Großmutter inspiriert wurde, die derzeit gegen Krebs kämpft und Rachel bei den Texten geholfen hat.

Das Cover-Artwork, fotografiert von Manuel Acquualeni, zeigt eine Strahlenmaske und stellt eine Verbindung zu Rachels Erfahrungen mit ihrer Großmutter sowie zum Titel des Albums her. Exuvia kann als abgestoßene Haut oder äußere Hülle definiert werden und symbolisiert auch Heilung, die Rachel durch das Öffnen in den Texten erreicht hat.

Die Trackliste von Exuvia umfasst:

Confined Oxygen Pig Pick Your Fighter Un Bon Souvenir Deathstalker Le Déni Exuvia The Hammer Crush IHYG (I Hate Your Guts) Élégie

Aktuell erhält das Footage von Cage Fight auf der Hauptbühne des Bloodstock 2025 viel Anerkennung in den sozialen Medien; die Performance von Rachel zu Pig hat bereits 2,1 Millionen Aufrufe auf Instagram erreicht. Seit ihrer Gründung ist die Band für ihre intensiven, energiegeladenen Live-Auftritte bekannt und hat bereits mit Acts wie Sepultura und Cromags getourt sowie Festivals wie Summer Breeze und Bloodstock gespielt.

Als nächstes geht es für die Band auf eine UK-Tour mit Employed To Serve.