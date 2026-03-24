Cage Fight: veröffentlichen neue Single „Pick Your Fighter“ feat. Julien Truchan (Benighted), begleitet von einem 8-Bit-Musikvideo

Die britische Metal-Band Cage Fight – angeführt von der stimmgewaltigen Rachel Aspe – hat ihre neue Single Pick Your Fighter mit Julien Truchan von Benighted veröffentlicht.

Inspiriert vom Video zu Et C’est Parti, das einen Boxring als Metapher für die Botschaft des Songs verwendet, ist der Clip zu Pick Your Fighter im Stil eines 8-Bit-Kampfvideospiels gehalten.

Pick Your Fighter hier ansehen:

Für dieses Video arbeiteten Cage Fight mit der Enemy Of Boredom Academy zusammen, die neurodiverse junge Menschen auf ihrem Weg zu Medienprofis unterstützt.

Rachel Aspe erklärt: „We wanted to write a fun, sing-along party song with themes of determination and fighting spirit, and the result is Pick Your Fighter. I also wanted to pay tribute to a French artist who marked my teenage years, and my dad suggested Nâdiya, an R&B singer who is huge back home. Musical and lyrical motifs in Pick Your Fighter nod to Nadiya’s hit Et C’est Parti, a motivational party song that was a huge hit. The crowning touch is some very heavy guest vocals from my French friend Julien Truchan of the band Benighted. And there are pig squeals, many pig squeals!“

Nick Plews, der Schlagzeuger von Cage Fight, leitet einen der Standorte der EOB Academy und hatte die Idee, den Videospiel-Design-Studenten der EOB – die sich derzeit in ihrer Level-3-Qualifikation befinden – die Möglichkeit zu geben, an einem spannenden Praktikumsprojekt teilzunehmen. Dieses können sie in ihren Portfolios dokumentieren und so ihre zukünftigen Karrierechancen verbessern.

Nick kommentiert: “That lightbulb moment, which came in the back of the van after a gig, was so exciting. I couldn’t wait to get back and rally the troops to get this looking awesome! On a personal note, this is definitely a special moment for me, and I am beyond impressed with what the students have achieved.”

Cage Fight veröffentlichen ihr zweites Studioalbum Exuvia am 1. Mai über Spinefarm. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Cage Fight online:

https://www.facebook.com/cagefighthc

https://www.instagram.com/cagefightldn/