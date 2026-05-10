Lifesick: veröffentlichen neue Single/Video „Die With Me“

Während uns die gnadenlose Kakofonie ihres 2024er-Albums Loved By None, Hated By All noch immer in den Ohren dröhnt, schlagen die dänischen Death/Metallic-Hardcore-Veteranen Lifesick mit einer brandneuen Single zurück: Die With Me.

Der Track beginnt im vollen Grind-Modus, wobei der Sprechgesang Die With Me das Chaos vorantreibt, bevor das Stück in einen rasanten Hardcore-Part umschlägt. Der Song treibt unaufhaltsam vorwärts, um schließlich in Breakdowns zu münden, die gegen Ende immer langsamer und wuchtiger werden – gipfelnd in einem massiven Schluss-Breakdown, der sich anfühlt wie die letzten Augenblicke eines Live-Sets. Textlich dreht sich das Stück darum, dem Tod direkt ins Auge zu blicken und sich zu weigern, stillschweigend abzutreten.

Haltet in den kommenden Wochen Ausschau nach weiteren Neuigkeiten von Lifesick.

Lifesick sind:

Simon Shoshan – Gesang

Nicolai Lindegaard – Gitarre

Nikolai Lund – Gitarre

Jeppe Riis Frausing – Bass

Lasse Skyttegaard – Schlagzeug

Lifesick online:

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