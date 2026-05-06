Hold Me Tight: kündigen neue Single „No Turning Back“ an

Die Band Hold Me Tight meldet sich mit ihrer neuen Single No Turning Back zurück, die am 24.04.2026 erscheint und den Beginn einer neuen Phase in ihrer musikalischen Entwicklung markiert.

Klanglich bewegt sich die Band weiterhin zwischen Metal und Hardcore. Dabei wechseln sich unmittelbare, kraftvolle Passagen mit zurückhaltenderen Momenten ab. Anstatt auf klare Auflösungen zu setzen, lässt die Band bewusst Raum für eine fragile, instabile Balance.

Nach ihrer Debüt-EP im Jahr 2023 durchlief Hold Me Tight eine Phase der Inaktivität, bedingt durch persönliche und gesundheitliche Herausforderungen. Die Rückkehr auf die Bühne Ende 2024 stellte jedoch einen Wendepunkt dar – geprägt von neuer Dringlichkeit und einer klareren künstlerischen Ausrichtung.

Mit No Turning Back startet die Band nun eine Reihe von Singles, die Teil eines sich entwickelnden Konzepts sind. Dieses wird durch eine visuelle Kampagne ergänzt, die sich an der Ästhetik von The Fall orientiert.

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