Kypra: veröffentlichen ihre Single „Itinere Inferi“

Die italienische Folk-Metal-Band Kypra sorgt mit ihrem einzigartigen Sound für Aufmerksamkeit. Gegründet im Jahr 2018, trägt die Gruppe ihren Namen zu Ehren der picenischen Muttergöttin Kypra und versteht sich als musikalische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Im Zentrum ihrer Musik steht ein tief verwurzelter Respekt für das folkloristische Erbe der Region Marken sowie die Wiederentdeckung der Geschichte des antiken Volkes der Picener. Diese Einflüsse verbinden die Musiker mit kraftvollen, epischen Metal-Elementen, die aus den unterschiedlichen musikalischen Hintergründen der Bandmitglieder entstehen. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Klangbild, in dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen.

Die Songs von Kypra erzählen von Mythen, Legenden und längst vergessenen Landschaften. Dabei erschaffen sie eine atmosphärische Reise in eine wenig bekannte Welt, in der Historie und Erzählkunst miteinander verschmelzen.

Besonders auf der Bühne entfaltet die Band ihre volle Wirkung: Mit Instrumenten wie Geige und Dudelsack ziehen Kypra ihr Publikum in den Bann und verbinden archaische Klänge mit der Energie des modernen Metals. So entsteht ein Konzerterlebnis, das gleichermaßen mitreißend wie kulturhistorisch geprägt ist.

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