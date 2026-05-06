Dragonforce: jetzt mit Alissa White-Gluz

Anstatt gutturalem Gesang nun Geschwindigkeit und Power Metal mit Dragonforce. Nach dem gemeinsamen Video zu Burning Heart haben Dragonforce und Alissa White-Gluz den Einstieg der ehemaligen Arch-Enemy-Sängerin bei Dragonforce bekannt gegeben.

Eine Kostprobe, wie sich das zukünftig anhören könnte, gibt es hier:

Bereits am kommenden Samstag, dem 9. Mai, beim Welcome To Rockville, und am Sonntag, dem 17. Mai, beim Sonic Temple, treten Dragonforce gemeinsam mit Alissa White-Gluz auf – der Startschuss für das 20-jährige Jubiläum von Inhuman Rampage. Das 2006 erschienene Album, das den weltweiten Platin-Hit Through The Fire And Flames hervorbrachte, welcher 23 Wochen lang in den Billboard 200 stand und mit Gold ausgezeichnet wurde, machte die Band und ihre Musik Millionen neuer Fans bekannt. Mit umfangreichen Tourplänen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, und einem zehnten Studioalbum, das derzeit in Arbeit ist, nehmen Dragonforce mehr Hörer denn je mit in dieses nächste Kapitel ihrer ewig adrenalingeladenen Reise.

Herman Li über den Line-Up-Zusatz:

„Dass Alissa der Band beitritt, bedeutet eine Erweiterung all dessen, was wir bisher erreicht haben. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, um irgendetwas zu tun – geschweige denn, um in der Musikbranche zu überleben und immer noch so inspiriert zu sein, das weiterzumachen, was wir lieben. Gemeinsam werden wir würdigen, was Inhuman Rampage so besonders gemacht hat, und den Leuten gleichzeitig genau zeigen, wohin wir als Nächstes gehen. Alissa dabei zu haben, verändert alles. Sie singt nicht nur, sie macht alle Aspekte unserer Musik besser. Und live klingt sie unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sie sehen und hören, woran wir gearbeitet haben.“

Alissa White-Gluz über ihren Eintritt bei Dragonforce:

„Ich bin überglücklich, solch legendäre Musik gemeinsam mit diesen unglaublich talentierten Musikern in einer so unterhaltsamen und inspirierenden Umgebung zum Leben zu erwecken! Es ist ein großartiges Gefühl, die ganze Bandbreite meiner Stimme zu präsentieren und all meine Gesangsstile in technisch anspruchsvollen, unglaublich mitreißenden und absolut fesselnden Songs zum Einsatz zu bringen. Ich bin so dankbar für die unglaubliche Unterstützung, die ich im Laufe meiner wilden Karriere aus der Metal-Szene erhalten durfte; ich möchte meine Grenzen ausweiten und den Fans, die mir so sehr am Herzen liegen, außergewöhnliche Musik und Live-Erlebnisse bieten.“