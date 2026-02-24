Powerwolf: zum fünften Mal auf #1 der Deutschen Charts mit „Wildlive (Live At Olympiahalle)“

Powerwolf steigen mit ihrem neuen Live-Album Wildlive (Live At Olympiahalle) auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Nach Preachers Of The Night, The Sacrament Of Sin, The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event und Wake Up The Wicked erreicht die Band damit bereits zum fünften Mal die Chartspitze.

Gitarrist Matthew Greywolf kommentiert: „Mit einem Live-Album auf Platz 1 der Charts zu landen, ist der pure Wahnsinn – damit hätten wir nie gerechnet! Das ist ein großartiges Statement dafür, wie wichtig Live-Musik ist! Vielen Dank an euch alle!“

Auch Markus Riedler, Gründer und Geschäftsführer von Napalm Records, betont: „Mit einem Live-Album Platz eins der Deutschen Charts zu erreichen, ist ein großes Vertrauenszeichen der treuen Fans in die Arbeit der Band – und zugleich das Ergebnis eines großartigen Zusammenspiels von Team, Vertrieb und Label.“

Zur Veröffentlichung erklärt die Band: „Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. Wildlive (Live At Olympiahalle) ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis.“

Parallel zum Charteinstieg befinden sich Powerwolf auf großer Europa-Headline-Tour durch Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland und England. Das Finale steigt in der OVO Arena Wembley in London. Zudem ist die Band bereits als Headliner beim Wacken Open Air 2026 bestätigt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 haben sich Powerwolf zu einer der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands weltweit entwickelt. Wildlive (Live At Olympiahalle) dokumentiert diesen Aufstieg mit einer aufwendig inszenierten Show zwischen Kirchenorgel, Pyro-Spektakel und monumentaler Bühnenproduktion – ein eindrucksvolles Statement für die anhaltende Relevanz der Band im internationalen Metal.

Das #1 Livealbum Wildlive (Live At Olympiahalle) kann HIER bestellt werden.

Wake Up The Wicked Tour 2026

Very Special Guest HammerFall & Special Guest Wind Rose

20.02.26 NO – Oslo / Unity Arena

21.02.26 SE – Stockholm / Hovet

23.02.26 FI – Helsinki / Black Box (Ice Hall)

25.02.26 SE – Göteborg / Scandinavium

27.02.26 DE – Bremen / ÖVB Arena

28.02.26 DE – Düsseldorf / PSD Bank Dome

01.03.26 DE – Nürnberg / PSD Bank Nürnberg Arena

03.03.26 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

04.03.26 DE – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

05.03.26 DE – Mannheim / SAP Arena

07.03.26 UK – London / OVO Wembley Arena

Festival Shows 2026

26.06.26 DE – Büren / Büren Open Air

05.07.26 ES – Barcelona / Rock Fest Barcelona

11.07.26 BG – Mogilovo / Midalidare Rock in the Wine Valley

29.07.-01.08.26 DE – Wacken / Wacken Open Air

08.08.26 DE – Hamburg / Elbriot Festival

09.08.26 BE – Kortrijk / Alcatraz Open Air

14.08.26 CZ – Moravsky Krumlov / Rock Castle

16.08.26 CH – Cudrefin / Rock The Lakes

28.08.26 DE – Coburg / HUK Open Air Sommer

29.08.26 DE – St. Goarshausen / Loreley