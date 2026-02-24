Primal Sinner: haben ihre neue Single „Oedipus“ veröffentlicht

Die kolumbianische Metal-Band Primal Sinner schlägt ein neues Kapitel auf: Am Freitag, den 20.02.2026, veröffentlichte die Gruppe ihre neue Single Oedipus – den ersten Vorboten des kommenden Albums Drâma. Mit dem Song kündigt das Ensemble nicht nur ein neues Werk, sondern eine konsequente künstlerische Weiterentwicklung an.

Musik als Sprache und Erfahrung

Mit Oedipus unterstreichen Primal Sinner ihren Anspruch, Metal nicht nur als Unterhaltung zu verstehen, sondern als künstlerische Ausdrucksform. Für die Band ist Musik eine Verbindung aus Klang, Narration und Reflexion – eine Erfahrung, die über das reine Hören hinausgeht.

Der Song entstand unter einer parnassischen Schaffenshaltung, die das Prinzip „Kunst um der Kunst willen“ in den Mittelpunkt stellt. Produziert wurde der Track von den Brüdern Fabián und Jhon Tejada, gemischt von dem renommierten schwedischen Produzenten Jens Bogren (u.a. Sepultura, Arch Enemy, Testament, Opeth) und gemastert vom mehrfachen Grammy-Preisträger Bob Katz.

Eine moderne Deutung einer antiken Tragödie

Wie Fabián Tejada erläutert, entwickelte der Song während des Kompositionsprozesses eine zeitlose, beinahe archaische Energie. Diese musikalische Atmosphäre führte zur Figur des Ödipus – einer der ältesten und prägendsten Tragödiengestalten der Menschheitsgeschichte.

Anstatt jedoch die klassische Erzählung nachzuerzählen, interpretiert die Band den Stoff neu. Oedipus versteht sich als moderne, introspektive Annäherung an Themen wie Zufall, Schicksal und Tragik. Die Figur wird dabei in einen zeitgenössischen Kontext gestellt, der heutigen Hörern neue Perspektiven eröffnet.

Reife, Wachstum und internationale Standards

Im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen zeigt Oedipus eine deutlich gereifte und erweiterte musikalische Sprache. Laut Fabián Tejada beruht das Wachstum der Band weniger auf äußeren Meilensteinen als auf intensiven Erfahrungen – insbesondere der professionellen Arbeit als Produzenten und Kreative innerhalb der Musikindustrie.

Bereits mit ihrem 2019 erschienenen Debütalbum „Dying Like the Sun in the West“ setzte die Band internationale Maßstäbe. Seitdem tourte Primal Sinner zweimal durch Kolumbien (2022 und 2024) und stand mit nationalen Größen wie Kraken, Nepenthes, Gaias Pendulum und Masacre sowie internationalen Acts wie Stratovarius, Therion und Fabio Lione auf der Bühne.

Drâma: Ein cineastisches Konzeptalbum

Mit dem neuen Album Drâma, das 2026 erscheint, verfolgt Primal Sinner eine klare ästhetische Trias aus Kraft, Schönheit und Poetik. Inspiriert von klassischen Kompositionsprinzipien soll das Werk eine tiefgehende, zugleich zugängliche cineastische Hörerfahrung bieten. Komplexe narrative Themen werden dabei mit emotionaler Intensität verbunden.

Zur Albumveröffentlichung plant die Band ein in der kolumbianischen Metalszene bislang einzigartiges Event: eine immersive Listening-Session im Yawa Planetarium Dome. Musik, Raum und visuelle Inszenierung sollen dort zu einem ganzheitlichen Erlebnis verschmelzen. Anschließend wird das Album in einem progressiven digitalen Format veröffentlicht – mit monatlich erscheinenden Tracks.

Mit Oedipus liefern Primal Sinner somit nicht nur eine neue Single, sondern das programmatische Tor zu einer ambitionierten künstlerischen Phase – kolumbianischer Metal mit internationalem Anspruch.