Dusk Lurker: veröffentlichen ihren neuen Song „Celestial Fantasies In The Mind Of A Lunatic“

Die britische Melodic-Black-Metal-Band Dusk Lurker meldet sich mit einem neuen, eindrucksvollen Lebenszeichen zurück. Am 09.01.2026 erscheint der neue Song Celestial Fantasies In The Mind Of A Lunatic – zugleich der Titeltrack des kommenden Debütalbums der Band.

Mit ihrem charakteristischen Sound bewegen sich Dusk Lurker zwischen düsterer Melancholie und eruptiver Aggression. Der Track verbindet atmosphärische, sphärische Passagen mit energiegeladenen Ausbrüchen und schafft so eine intensive Klangreise, die Fans des melodischen Black Metal in ihren Bann ziehen dürfte. Moody, dunkel und zugleich von einer fast kosmischen Weite durchzogen, steht der Song exemplarisch für die musikalische Ausrichtung der UK-Formation.

Celestial Fantasies In The Mind Of A Lunatic markiert einen wichtigen Meilenstein für die Band, die mit ihrem Debütalbum ein starkes Statement in der Szene setzen will. Ziel der Veröffentlichung ist es, über Playlists, Reviews und Social-Media-Shares eine noch größere Reichweite zu erzielen und neue Hörer für ihren atmosphärisch-aggressiven Sound zu gewinnen.

Mit dieser Veröffentlichung unterstreichen Dusk Lurker ihren Anspruch, sich in der internationalen Melodic-Black-Metal-Landschaft zu etablieren. Der 09.01.2026 dürfte somit ein Pflichttermin für Genre-Fans werden.

