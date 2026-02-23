The Veer Union: veröffentlichen Fokus-Track „Feel Again“ vom neuen Album

Mit Reinvention kehren The Veer Union schärfer, lauter und fokussierter denn je zurück. Das Album fühlt sich nicht wie ein Comeback an – vielmehr wie eine Band, die zu ihren Wurzeln zurückfindet und gleichzeitig nach vorne stürmt. Wuchtig, melodisch und emotional aufgeladen, fängt Reinvention all das ein, was The Veer Union über Jahre in der Szene aufgebaut haben, und präsentiert es in ihrer bisher selbstbewusstesten Form.

Im Zentrum des Albums steht Feel Again, der Fokus-Track und emotionale Kern. Seht euch das Video hier an:

Feel Again handelt davon, die Gefühllosigkeit zu überwinden, den Funken wiederzufinden, nachdem man erschöpft war – und er besticht durch mitreißende Hooks, wuchtige Gitarren und einen Refrain, der sofort im Ohr bleibt. Dieser Song ist nicht nur ein Highlight, sondern erinnert uns daran, warum die Musik von The Veer Union so tief bei ihrem Publikum Anklang findet. Das Album markiert zudem den Höhepunkt einer unglaublich erfolgreichen Kampagne.

