Evergrey: veröffentlichen dritte Single „Leaving The Emptiness“

Evergrey, Göteborgs Meister der Melancholie, veröffentlichen mit Leaving The Emptiness einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes fünfzehntes Album Architects Of A New Weave, das am 5. Juni 2026 über Napalm Records erscheint. Die mitreißende neue Single besticht durch einen Refrain, der wie Sonnenlicht wirkt, das durch Sturmwolken bricht. Nach mehr als 30 Jahren Bandgeschichte gestalten Evergrey ihre Zukunft weiterhin eindrucksvoll neu und verwandeln ihr inneres Feuer in etwas Unaufhaltsames.

Hier trifft melodischer, progressiver und düsterer Metal in seiner zugleich massiven und intimen Form aufeinander. Der Song wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das seinen Charakter auch visuell eindrucksvoll unterstreicht.

Tom S. Englund über die neue Single Leaving The Emptiness: „Unsere neue Single ist ein energiegeladener Knaller, der einfach Lust zum Springen macht. Das wissen wir, denn wir haben ihn gerade zweimal in Brasilien gespielt, und die Leute waren mehr in der Luft als auf dem Boden. Aber lasst euch von diesem Adrenalinschub nicht täuschen. Hinter dieser Welle verbirgt sich etwas Rohes – ein Song über den Moment, in dem man aufhört, vor dem zu fliehen, was wehtut, und sich endlich dem Schmerz stellt. Leaving The Emptiness trifft hart, weil es sich das verdient hat. Die Spannung zwischen dem euphorischen, in Dur gehaltenen Drive und der Schwere der Texte ist völlig beabsichtigt; wir wollen, dass ihr gleichzeitig Freude und Schmerz spürt, denn genau so fühlt es sich an, wenn man sich seinen Dämonen stellt und auf der anderen Seite wieder herauskommt. Wir haben auch ein Video gedreht, das dieser Energie in jeder Hinsicht entspricht, und wir können es wirklich kaum erwarten, dass ihr es seht. Wenn ihr jemals in einer Menschenmenge gestanden habt und gespürt habt, wie die Musik etwas aus euch herausholt, von dem ihr nicht wusstet, dass es noch da war – dann ist dies genau dieser Song.“

Das neues Album Architects Of A New Weave erscheint wenige Tage, bevor Evergrey als Special Guest der Heavy-Metal-Könige Iron Maiden bei zwei ausgewählten Terminen der Run For Your Lives World Tour spielen. Es ist ein Weckruf, ein Sprung in das Unbekannte, brennende Welten und nachhallende Schuldgefühle, nur um sich schließlich mit unbändiger Kraft zu befreien. Es verweigert Selbstmitleid und erhebt sich schwer und cineastisch, ohne sich je in der Dunkelheit zu verstecken. Evergrey liefern ein Album voller Dringlichkeit, Intensität und Transformation.

Tom S. Englund über Architects Of A New Weave:

„Wir hatten noch nie so große Schwierigkeiten bei der Auswahl der Singles – und ehrlich? Das ist das beste Problem, das wir haben könnten. Jeder Song auf diesem Album will der erste sein, den ihr hört. Wir haben alles gegeben, um ein Album zu schaffen, auf das wir absolut stolz sind. Keine Filler, keine Kompromisse – zwölf Tracks, die wir lieben und ein Leben lang lieben werden. Werde ein Teil davon und bestelle dir dein Album jetzt vor!“

Tracks wie The World is on Fire, Leaving The Emptiness, Heaven und The Prophecy sowie die Titelnummer Architects Of The New Weave erlauben ein völliges Eintauchen in Evergreys klangliche Sphäre, in der Refrains wie Sonnenlicht durch dunkle Sturmwolken dringen. Voller Riffgewalt, erhabener Melodien und eindringlicher Vocals legt die Band die Wahrheit offen: Mal voller Sehnsucht, schwer lastend auf den Schultern, mal schwerelos, furchtlos und unaufhaltsam. Narben symbolisieren Überleben, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. In der zweiten Albumhälfte vereint sich Mikael Stanne (Dark Tranquillity, The Halo Effect, Grand Cadaver, Cemetery Skyline) mit Tom S. Englund zu A Burning Flame und ihre Stimmen verschmelzen zu einem Dialog zweier Göteborg-Ikonen. Architects Of A New Weave wurde von Tom S. Englund und Vikram Shankar produziert und von Adam „Nolly“ Getgood gemischt.

Neben verschiedenen exklusiven Formaten enthält Architects Of A New Weave ein Bonusalbum mit den zusätzlichen Tracks Heights und One Heart sowie einem Album-Mix der zuvor veröffentlichten Single Oxygen! (2025). Ergänzt wird das Paket durch eine Demoversion von Longing, eine Instrumentalversion von Leaving The Emptiness (beides neue Songs), eine Live-Version der Hit-Single Falling From The Sun vom Vorgängeralbum Theories of Emptiness (2024) sowie die Fortsetzung von Ominous aus A Heartless Portrait (The Orphean Testament) (2022).

Alle weiteren Infos zu Architects Of The New Weave erhaltet ihr in unserem Release-Kalender.

Evergrey live 2026: