Evergrey: veröffentlichen zweite Single „The World Is On Fire” & stellen neuen Gitarristen vor

Schwedens Progressive-Metal-Virtuosen Evergrey präsentieren mit The World Is On Fire die zweite Single aus ihrem kommenden Album Architects Of A New Weave, das am 5. Juni 2026 über Napalm Records erscheint. Der Track verbindet persönliche Emotionen mit globalem Schmerz – Lyrics, die lange nachhallen. Große cineastische Melodien und treibend schwere Riffs tragen die Hörer durch den Track, während der Gesang von Tom S. Englund von roher, unerschütterlicher Wahrheit durchdrungen ist und eine tiefe Sehnsucht vermittelt.

Es ist eine Sehnsucht, die sich besonders in stillen Momenten entfaltet – wie etwa in der Nacht, wenn Nähe greifbar scheint und doch von einer erschütternden Erkenntnis überschattet wird: Das Versprechen eines sicheren Morgens ist eine Illusion, die nicht länger aufrechterhalten werden kann. The World Is On Fire erscheint mit einem Musikvideo, das zudem den Einstand von Gitarrist Stephen Platt (Scar Symmetry) als neues Bandmitglied zelebriert. Nachdem er bereits 2025 als Live-Musiker gemeinsam mit Evergrey auf der Bühne stand, gehört er jetzt ganz offiziell zum festen Line-Up.

Evergrey über den neuen Gitarristen:

„Wir haben bereits viele Konzerte mit Stephen Platt gespielt. Er ist nicht nur ein brillanter Gitarrist, sondern auch ein unglaublich liebenswerter Mensch – wir könnten nicht glücklicher sein, dass er nun offiziell Teil der Band ist!“

Stephen Platt ergänzt:

„Ich freue mich riesig, der neue Gitarrist von Evergrey zu sein. Ich bin schon seit langer Zeit Fan der Band und fühle mich sehr geehrt, von dieser Gruppe unglaublicher Musiker und Menschen gefragt worden zu sein. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt!“

Tom S. Englund über The World Is On Fire:

„The World Is On Fire war einer dieser seltenen Songs, die mich tief im Innersten berührt haben und Gefühle in Worte fassen, die ich selbst zuvor nicht vollständig greifen konnte. Wie schon bei Save Us wirkt auch hier unser Timing gleichermaßen eindringlich wie treffend. Für mich ist das nicht nur eine Klage – es ist ein Aufstand. Ein trotziger Widerstand gegen die Kräfte, die von Chaos, Angst und Schweigen leben. Sie wollen, dass wir ängstlich, still und gefügig sind. Doch alles, was wir wollen, ist, freigeistige, selbstbestimmte und unabhängige Kinder großzuziehen, die dazu beitragen können, eine bessere Welt aufzubauen – für uns, für sie und für alle. Der erschreckende Mangel an Mitgefühl und Menschlichkeit ist die Wurzel dessen, was wir um uns herum erleben. Dieser Song ist keine passive Akzeptanz und keine bloße Beschreibung unserer zerbrochenen Realität – er ist ein mutiges Statement gegen eine Welt, die wir so nicht hinnehmen wollen.“

Das neues Album Architects Of A New Weave erscheint wenige Tage, bevor Evergrey als Special Guest der Heavy-Metal-Könige Iron Maiden bei zwei ausgewählten Terminen der Run For Your Lives World Tour spielen. Es ist ein Weckruf, ein Sprung in das Unbekannte, brennende Welten und nachhallende Schuldgefühle, nur um sich schließlich mit unbändiger Kraft zu befreien. Es verweigert Selbstmitleid und erhebt sich schwer und cineastisch, ohne sich je in der Dunkelheit zu verstecken. Evergrey liefern ein Album voller Dringlichkeit, Intensität und Transformation.

Tom S. Englund über Architects Of A New Weave: „Wir hatten noch nie so große Schwierigkeiten bei der Auswahl der Singles – und ehrlich? Das ist das beste Problem, das wir haben könnten. Jeder Song auf diesem Album will der erste sein, den ihr hört. Wir haben alles gegeben, um ein Album zu schaffen, auf das wir absolut stolz sind. Keine Filler, keine Kompromisse – zwölf Tracks, die wir lieben und ein Leben lang lieben werden. Werde ein Teil davon und bestelle dir dein Album jetzt vor!“

Tracks wie The World Is On Fire, Leaving The Emptiness, Heaven und The Prophecy sowie die Titelnummer Architects Of The New Weave erlauben ein völliges Eintauchen in Evergreys klangliche Sphäre, in der Refrains wie Sonnenlicht durch dunkle Sturmwolken dringen. Voller Riffgewalt, erhabener Melodien und eindringlicher Vocals legt die Band die Wahrheit offen: Mal voller Sehnsucht, schwer lastend auf den Schultern, mal schwerelos, furchtlos und unaufhaltsam. Narben symbolisieren Überleben, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. In der zweiten Albumhälfte vereint sich Mikael Stanne (Dark Tranquillity, The Halo Effect, Grand Cadaver, Cemetery Skyline) mit Tom S. Englund zu A Burning Flame und ihre Stimmen verschmelzen zu einem Dialog zweier Göteborg-Ikonen. Architects Of A New Weave wurde von Tom S. Englund und Vikram Shankar produziert und von Adam „Nolly“ Getgood gemischt.

Neben verschiedenen exklusiven Fomaten enthält Architects Of A New Weave ein Bonusalbum mit den zusätzlichen Tracks Heights und One Heart sowie einem Album-Mix der zuvor veröffentlichten Single Oxygen! (2025). Ergänzt wird das Paket durch eine Demoversion von Longing, eine Instrumentalversion von Leaving The Emptiness (beides neue Songs), eine Live-Version der Hit-Single Falling From The Sun vom Vorgängeralbum Theories Of Emptiness (2024) sowie die Fortsetzung von Ominous aus A Heartless Portrait (The Orphean Testament) (2022).

Architects Of A New Weave Tracklist:

1. Welcome To The Pattern

2. The Shadow Self

3. Architects Of The New Weave

4. The World Is On Fire

5. Heaven

6. The Script

7. Leaving The Emptiness

8. Longing

9. A Burning Flame

10. Call Off Your Lions

11. Chains Of Shame

12. The Prophecy

Architects Of A New Weave wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

• 2-LP Gatefold Deluxe Edition (inkl. Bonus-LP, LP-großes 16-seitiges Booklet) – Napalm Records Mailorder Exclusive (streng limitiert)

• 2-LP Gatefold White Label Edition (inkl. Bonus-LP/weiße Verpackung, Covercard [handnummeriert], LP-großes 16-seitiges Booklet) – Napalm Records Mailorder Exclusive (streng limitiert)

• 2-CD Digipack 24 Seiten (inkl. 6 Tracks Bonusalbum)

• 1-CD Jewel Case

• 1-LP Gatefold Digital Album Deluxe (inkl. 6 Tracks Bonusalbum)

• Digital Album

Das Chaos beansprucht keinen Sieg – denn du gewinnst. Du trittst hervor und verwebst Glauben, Identität, Verbundenheit und die Gestalt von morgen zu etwas Stärkerem, Strahlendem, Unzerbrechlichem. Was Evergrey zaubern, ist melodischer, progressiver und düsterer Metal in Reinform: schwer genug, um Berge zu versetzen, hymnisch genug, um die Faust zu erheben. Er trägt die Wahrheit direkt in dein Innerstes: Nichts kann dich brechen, kein Schmerz, keine Dunkelheit, kein Sturm. Du besitzt die Kraft, Fragmente in wahre Schönheit zu verwandeln. Hast du je den inneren Drang verspürt – egal ob laut fordernd oder als leises Flüstern –, deine Geschichte nach deinen ganz eigenen Vorstellungen zu schreiben, ohne Entschuldigungen und mit voller Verantwortung? Dann ist Architects Of A New Weave dein Soundtrack, dein Schlachtruf und deine Hymne, mit der du die Kontrolle übernimmst und deine Zukunft gestaltest. Ob es den Beginn einer neuen Ära von Evergrey markiert, als kraftvolle, eigenständige Erklärung steht oder als entscheidendes Brückenkapitel ihren Weg neu definiert – Architects Of A New Weave ist pure Motivation. Es zeigt, dass Evergrey Widrigkeiten nicht nur überstehen, sondern sich durch sie erheben und weiterentwickeln. Jede Herausforderung, jeder Rückschlag, jede Wunde wird zum Sauerstoff, der ihre Musik beflügelt. Je dunkler der Sturm, der sie einst zu zerbrechen drohte, desto kraftvoller schöpfen sie aus diesem Schmerz und verwandeln das, was gestern wehgetan hat, in das lebendige Herz ihrer heutigen Songs.

Evergrey Live 2026

Australien Tour

28.04.26 AU – Perth / The Rosemount

30.04.26 AU – Canberra / The Baso

01.05.26 AU – Sydney / Crowbar

02.05.26 AU – Melbourne / The Corner

03.05.26 AU – Brisbane / Crowbar

Festivals

25.–26.04.26 BR – São Paulo / Bangers Open Air

08.05.26 AE – Dubai / P7 Arena, Media One Hotel

03.–06.06.26 SE – Norje / Sweden Rock Festival

04.–07.06.26 PL – Danzig / Mystic Festival

27.06.26 RO – Chimbay / Rockstadt Extreme Fest

10.06.26 NL – Amsterdam / (mit Iron Maiden)

12.06.26 NL – Uden / De Pul

13.06.26 NL – Zoetermeer / Boerderij

15.06.26 DE – Freiburg / Crash

16.06.26 AT – Feldkirch / Altes Hallenbad

17.06.26 DE – Mannheim / 7er Club

18.06.26 DE – Münster / Sputnikhalle

19.06.26 DE – Vechta / Gulfhaus

22.06.26 FR – Paris / (mit Iron Maiden)

24.06.26 DE – Hannover / Bei Chez Heinz

Freedom World Crusade

Als Special Guest für HammerFall

11.09.26 US – Atlanta, GA

13.09.26 US – Leesburg, VA

15.09.26 US – New York, NY

16.09.26 US – Worcester, MA

18.09.26 US – Derry, NH

19.09.26 CA – Ottawa, ON

20.09.26 CA – Montreal, QC

22.09.26 CA – Toronto, ON

23.09.26 US – Lakewood, OH

24.09.26 US – Columbus, OH

25.09.26 US – St. Charles, IL

26.09.26 US – Hobart, IN

27.09.26 US – Green Bay, WI

29.09.26 US – Denver, CO

01.10.26 US – Pomona, CA

02.10.26 US – Los Angeles, CA

03.10.26 US – San Juan Capistrano, CA

06.10.26 US – Portland, OR

07.10.26 CA – Vancouver, BC

08.10.26 US – Seattle, WA

Evergrey sind:

Tom S. Englund – Gesang, Gitarre

Stephen Platt – Gitarre

Rikard Zander – Keyboard

Simen Sandnes – Schlagzeug

Johan Niemann – Bass