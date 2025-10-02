Mystic Festival 2026: gibt vier weitere Bands bekannt

Mystic Festival 2026 hat vier neue Bands im Line-Up angekündigt: Down, Ice Nine Kills, Evergrey und Martyrdöd. Diese Acts versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle Metal-Fans.

Down bringt mächtige, an Sabbath angelehnte Riffs mit, die in dem Schlamm der New Orleans Sümpfe getränkt sind. Mit ihrem primitiven Sludge-Sound und der hypnotisierenden Stimme werden sie die Herzen der Zuhörer erobern. Die Supergroup, bestehend aus Phil Anselmo (Pantera), Pepper Keenan (Corrosion Of Conformity), Kirk Windstein (Crowbar), Jimmy Bower (Crowbar, Eyehategod) und Pat Bruders (Goatwhore), hat sich nicht nur durch ihre beeindruckende Besetzung, sondern vor allem durch ihre Musik einen Namen gemacht. Es wird spannend, ob sie neues Material im Gepäck haben, da sie kürzlich angedeutet haben, an neuen Songs zu arbeiten.

Ice Nine Kills begeistert mit ihren Live-Alben, die den Titel I Heard They Kill Live tragen. Diese Titel spiegeln die Faszination der Band aus Boston für Horror, Slasher und klassische Gore-Filme wider. Ihre Konzerte sind bekannt dafür, dass sie keine Gefangenen machen. Seit ihrer Gründung vor 25 Jahren haben sie ihren Stil perfektioniert, der melodischen Metalcore mit der Intensität von Hardcore und hymnischen Heavy-Metal-Refrains kombiniert. Bereitet euch auf die amerikanischen Schreckgestalten im Herzen von Danzig vor.

Evergrey haben mit ihrem neuesten Album, das 2024 unter dem Titel Theories of Emptiness veröffentlicht wurde, erneut bewiesen, dass sie mehr als nur theoretisches Wissen besitzen. Seit über drei Jahrzehnten kreieren sie Musik, die sowohl technisch anspruchsvoll ist als auch die Einflüsse von Power Metal und Gothic Metal vereint. Ihre Lieder ziehen aus den tiefsten Emotionen und zeigen die Vielseitigkeit von Tom S. Englund und seiner Band, die nicht nur in Schweden, sondern auch international heraussticht.

Martyrdöd wird die Zuschauer mit ihrer kraftvollen Darbietung in ihren Bann ziehen. Die Band, die aus Veteranen der schwedischen Szene besteht, verbindet seit einem Vierteljahrhundert Crust Punk mit Black Metal. Mit jedem Schlag der Trommeln und jedem messerscharfen Riff beweisen sie, dass Wut nur einen Namen hat.

Seid bereit für ein unvergessliches Festival!

Mehr Informationen zum Mystic Festival 2026 findet ihr hier.