Mystic Festival: kündigt weitere vier Namen für 2026 an

Das Mystic Festival 2026 präsentiert euch voller Freude vier Namen zur kommenden Veranstaltung im nächsten Juni – mit dabei sind Kublai Khan TX, sowie Scour, Acid King und Winterfylleth.

Scour

Zu Beginn der 90er Jahre, als die Welt in den Flammen brannte, die aus Norwegen aufstiegen, schockierte der Sänger von Pantera alle, als er in der Öffentlichkeit T-Shirts mit Black-Metal-Motiven trug. Damals schien es, als gehöre Phil Anselmo einer anderen Welt an, als wäre dies nicht seine Revolution, doch wir sollten bald die Tiefe seines Engagements für den extremen Underground erkennen, sowohl als Fan als auch – wie wir bald herausfanden – als Künstler. Scour ist nicht die erste Black-Metal-Band mit Phil am Mikrofon, aber sie ist diejenige, in der er das volle Spektrum seines höllischen Talents zeigt. Unterstützt wird er von vielen hochrangigen Mitgliedern der amerikanischen Extrem-Szene, Musikern, die unter anderem bei Cattle Decapitation, Misery Index und Agoraphobic Nosebleed tätig waren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie Musik machen, die den bitteren Nachgeschmack von Death/Grind und das Blut, das aus einem schmerzhaften Schlag spritzt, hinterlässt.

Kublai Khan TX

Kublai Khan, der Mongole, war der mächtigste Herrscher des Mittelalters. Kublai Khan, der Texaner, ist einer der wichtigsten Akteure der amerikanischen Metalcore-Szene – oder genauer gesagt, ihrer radikalen Untersektion. Hier gibt es keine aufgelösten sozial engagierten Botschaften in zu hübschen Melodien – stattdessen findet man die Maschinen des alten Thrash Metals, die Unnachgiebigkeit des Hardcore, die Brutalität und die Schwere. Bereits mit ihrem Debütalbum Balancing Survival And Happiness (2014) eroberten Kublai Khan TX die großen Bühnen. Mit jeder neuen Platte und jeder ausverkauften Tour haben sie ihren Status nur weiter gefestigt.

Acid King

Sie haben ihren Namen von dem Pseudonym Ricky Kasso abgeleitet, einem amerikanischen Teenager mit einer Vorliebe für Drogen und Metal, der angeblich auf Geheiß des Teufels seinen Freund ermordete. Der tragische Fall von Kasso schürte die Flammen der satanischen Panik, die Amerika in den 80er Jahren erfasste. Wichtiger für unser aktuelles Interesse ist jedoch, dass er Lori S., einer kalifornischen Gitarristin und Sängerin, inspirierte, das Stoner/Doom-Monster zu erschaffen, das seit 1993 in den Gewässern von teerigen Riffs, psychedelischen Reisen und okkulten Mysterien badet und uns herausfordert, mit ihnen zu schwimmen. In Danzig (Gdańsk) werden sie ein Set aus Songs ihres Kultalbums Busse Woods von 1999 spielen.

Winterfylleth

Der Winter naht. Winterfylleth stammen aus Manchester, einer Stadt, die nicht für ihre schwere Musik bekannt ist, doch ihre Klänge beanspruchen eine Herkunft weiter im Norden und schöpfen aus der skandinavischen Vision der schwarzen Kunst. Sie kombinieren diese korrupte Formel mit ihren eigenen künstlerischen Neigungen sowie dem historischen und spirituellen Erbe des alten England. Der Tumult blutiger Schlachten, der Hauch des nördlichen Winds und das gedämpfte Ausatmen nebelbedeckter Moore hallen in ihrer Musik wider, doch was man vor allem hört, ist, dass Winterfylleth wissen, wie man Black Metal von höchster Güte spielt.

Das Mystic Festival 2026 wird vom 3. bis 6. Juni 2026 im Gdańsk Shipyard stattfinden.

Zu den bestätigten Bands gehören unter anderem Black Label Society, Blood Incantation, The Gathering, Six Feet Under, Scour, Kublai Khan TX, Septicflesh, Acid King, Winterfylleth, Master Boot Record und Embryonic Autopsy.

Weitere Informationen sowie Tickets sind auf der Website vom Veranstalter (hier) erhältlich.

Aktuell sind folgende Tickets im Verkauf:

Early Bird 4-Tage-Pass – 819 PLN.

VIP-Pass – 1299 PLN.

Die Pässe können auch hier über die Plattform eBilet erworben werden, die einen Ratenkauf anbietet – heute kaufen, später bezahlen.