Black Label Society: neues Album „Engines Of Demolition“ ist jetzt erhältlich

Black Label Society, angeführt von Zakk Wylde, haben ihr neues Album Engines Of Demolition auf allen gängigen Streaming-Plattformen und im Handel weltweit veröffentlicht.

Die Band präsentiert außerdem um das offizielle Musikvideo zum Abschlusstrack Ozzy’s Song, Zakks persönlichstem und herausragendstem Moment auf dem Album. Der Song wurde von den Fans bereits mit Spannung erwartet und bildet einen passenden und emotionalen Abschluss des Albums.

Mehr Informationen zum brandneuen Album findet ihr hier. Unser TFM-Redakteur Juergen F. hat sich bereits im Vorab durch die insgesamt 13 Songs durchgehört. Lest hier seine Meinung zu Engines Of Demolition:

Black Label Society online:

https://www.facebook.com/blacklabelsociety/

https://www.instagram.com/zakkwyldebls/