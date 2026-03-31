Of Virtue: veröffentlichen neue Single „The Art Of Love“

Die Metalcore-Band Of Virtue aus Michigan hat mit ihrer über Arising Empire veröffentlichten brandneuen Single The Art Of Love eine neue Wunde aufgerissen. Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer vorherigen Single Death Of The Altar markiert der neue Song das nächste Kapitel in einem ohnehin schon beeindruckenden Jahr für Of Virtue.

Hier könnt ihr euch Das Video zu The Art Of Love ansehen:

Während Death Of The Altar Sucht und Selbstzerstörung nach innen richtete, erweitert The Art Of Love den Blickwinkel und fokussiert auf die stille, aber ohrenbetäubende Zerstörung einer Beziehung, die mehr verbraucht als gibt. Die gemeinsam mit Lee Albrecht (Bilmuri, The Devil Wears Prada etc.) und Evan McKeever (Starset, Koe Wetzel etc.) geschriebenen Songs The Art Of Love und Death Of The Altar setzen die Auseinandersetzung der Band mit den emotionalen und zwischenmenschlichen Folgen von Sucht, psychischen Erkrankungen und dem damit verbundenen Stigma fort.

Über die Auseinandersetzung mit den möglichen Konsequenzen der Liebe sagt Sänger und Gitarrist Damon Tate: „Sometimes you have songs that embody more of the existential problems we have in the world and other times, you just need that blunt force reminder that we all go through a lot of the same things. Toxicity in relationships will exist until the end of time – scorned lovers that are navigating their own character growth while refusing to let go or move on from abusive situations. Love is one of the most powerful and complex emotions we can experience in our lives. The right person makes you levitate above the clouds and can also make you feel like you’re living in a nightmare every day. This song brings our self worth, value and how we accept/show that love to ourselves and others into question.“

Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten von Of Virtue, die in Kürze folgen.

Erlebt die Band live:

29/09 — Botanique — Brussels, BE

01/10 — Academy 3 — Manchester, UK

02/10 — Electric Ballroom — London, UK

03/10 — Maroquinerie — Paris, FR

04/10 — 013 Next Stage — Tilburg, NL

05/10 — Doornroosje — Nijmegen, NL

06/10 — Gebaude 9 — Cologne, DE

07/10 — Kent Club — Hamburg, DE

08/10 — Hole 44 — Berlin, DE

09/10 — Strom — Munich, DE

10/10 — Batschkapp — Frankfurt, DE

Of Virtue online:

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