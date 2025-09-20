Mad Max: veröffentlichen Video zu „Piece Of Candy“ aus der kommenden Neuauflage von „Heavy Metal“ und starten Vorverkauf

Die deutschen Hard-Rock-Legenden Mad Max starten mit voller Energie in ihre Jubiläumsphase: Zum 45-jährigen Bandbestehen 2026 stehen gleich mehrere Highlights an. Den Auftakt machen am 28. November 2025 die Neuauflagen ihrer allerersten Werke – der EP In Concert (1981) und des Kult-Albums Heavy Metal (1982). Beide wurden von Rolf Munkes (Crematory u. a.) neu gemastert und erscheinen als CD, LP und digital.

Darüber hinaus erwarten die Fans viele weitere Überraschungen: den lang ersehnten Mad Max-Comic, gezeichnet von Maestro Arturo Said – einer der bekanntesten und renommiertesten Comic-Künstler Latein Amerikas – unveröffentlichte Fotos, ausführliche Liner Notes und exklusive Einblicke in die Bandgeschichte!

Als besonderes Highlight erschien am 17. September ein brandneues Lyric-Video zu dem Klassiker Piece Of Candy, inspiriert von dem kommenden Mad Max-Comic. Der Song bringt den ursprünglichen Pioniergeist der Band zurück in die Gegenwart und beweist, wie zeitlos und kraftvoll diese frühen Kompositionen sind. Seht euch das Video hier an:

Piece Of Candy hier streamen / downloaden: https://madmax.rpm.link/candyPR

Gründungsmitglied und Hauptkomponist Jürgen Breforth erinnert sich: „Als ich Mad Max 1981 in meiner Heimatstadt Münster gründete, hätte ich nie gedacht, dass wir 2026 unser 45-jähriges Jubiläum feiern würden. Die gesamte Mad-Max-Reissue-Veröffentlichung fühlt sich für mich wie eine wunderbare Zeitreise an. Die erste Single und das Video Piece Of Candy katapultieren mich direkt zurück ins Jahr 1981. Der Song basiert tatsächlich auf dem allerersten Gitarrenriff, das ich jemals für Mad Max geschrieben habe. Ich war begeistert, als unser Sänger Andreas Baesler mit den Texten dazu kam. Es war einer dieser magischen Momente, in denen man weiß, dass man gemeinsam etwas ganz Besonderes geschaffen hat. Und nun, mehr als 40 Jahre später, ist dieser Song immer noch einer meiner absoluten Mad–Max-Favoriten – und ich kann es kaum erwarten, ihn wieder live für unsere Fans zu spielen.“

Im Jubiläumsjahr 2026 erscheint außerdem ein brandneues Mad Max-Studioalbum über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music. Unter dem Titel Stories Of Destiny erwecken Mad Max vergessene Songs aus viereinhalb Jahrzehnten zu neuem Leben – neu interpretiert von Jürgen Breforth und der aktuellen Besetzung. Auch live gibt es News: Crush Concerts übernimmt künftig das nationale und internationale Booking für Mad Max– genau rechtzeitig, um die Jubiläumsphase mit weltweiten Shows zu feiern.

Fans dürfen sich also auf ein ultimatives Mad Max Erlebnis freuen: die legendären Re-Releases im November, das monumentale neue Werk Stories Of Destiny im März 2026 gefolgt von umfangreichen Live-Plänen!

