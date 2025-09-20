Vøvk: veröffentlicht neue Single „Mur“ mit eindringlichem Schwarz-Weiß-Video

Die ukrainische Band Vøvk präsentiert mit Mur ihre dritte Single aus dem kommenden Album Litera (erscheint am 03.10.2025 via kontrabass), begleitet von einem monochromen Videoclip. Der Song spiegelt die emotionale Landschaft der ersten Tage der russischen Großinvasion wider, als sich das tägliche Leben auf die engen Korridore der Wohnungen reduzierte und Menschen in zerbrechlichen Illusionen von Sicherheit Trost suchten.

