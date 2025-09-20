Humiliation auf „Dark Intrusion Tour 2025“ am 05.09.2025 in Bielefeld

Eventname: Dark Intrusion Tour 2025

Headliner: Humiliation (Malaysia)

Vorbands: Total Death (Ecuador), Past Insane (Deutschland)

Ort: Privatveranstaltung (Bielefeld)

Datum: 05.09.2025

Genre: Death, Death Doom Metal, Death Thrash Metal

Besucher: ca. 50

Veranstalter: Privatveranstaltung

Setlist Humiliation:

Colonization Kampar Advancing Down Rebellion Defense Of Muar Iban Mercenaries Tanjung Kunyit – The Ambush Counter Offensive Impending Death With One Objektive Trench Operation Python

Endlich ist es so weit, die malaysische Kriegsmaschine Humiliation ist wieder in Deutschland eingefallen! Verstärkungstruppen sind in diesem Fall Total Death aus Ecuador und Past Insane aus Deutschland.

Dabei macht die Dark Intrusion Tour auch auf einer kleinen Privatveranstaltung in Bielefeld Halt, zu der wir glücklicherweise eingeladen worden sind! Humiliations Senseless Violence Tour ist bereits viel zu lange her (2018), und so reise ich in voller Vorfreude auch erst einmal viel zu früh an. Naja, so habe ich Zeit, das Flair der Location länger zu genießen. Kaum fällt die Tür mit der Aufschrift „Geschlossene Gesellschaft“ hinter mir ins Schloss, beginnt die Zeitreise in die unbeschwerten 90er! Lange war ich nicht mehr in einer so urigen Location! Herrlich abgeranzt, oldschool und kultig! Dabei nicht dreckig! Edelgammel halt! Man fühlt sich sofort zu Hause und wieder wie 16 und ’n Keks! Geil! Nur die Beleuchtung, wenn man die beiden mikroskopischen Spots auf der Bühne so nennen darf, ist ’n bisl arg mickrig. Ohne Büchsenlicht keine Headshots, aber geile Mucke geht auch im Dunkeln!

Und dann gibt es auch schon das erste Mal auf die Fresse! Past Insane dürfen das Gemetzel eröffnen! Die Jungs haben ihr erstes Album Dying Paradise und ein paar mehr Songs im Gepäck und metzeln sich straight durch ihr Set, als gäbe es kein Morgen! Die herrlich blutbesudelten Shirts zur optischen Abrundung der musikalischen Gewaltausbrüche gehen dabei leider vollständig im roten Gefunzel der Spots unter. Schade, aber dafür macht der „Deatthrash“-Mix Spaß! Aus der blutigen Finsternis auf der Bühne wird hier dem Tod gehuldigt! Schnell und aggressiv peitscht uns ein Mordanschlag nach dem anderen um die Ohren! Irgendwann geht allerdings das Licht wieder an, dann müssen Ed Gein, der Green River Man und die Leichen aus Bodies In Barrels leider schon Platz machen für den langsamen Tod aus Ecuador!

Nach der obligatorischen Umbaupause erwartet uns eine gänzlich andere musikalische Erfahrung! Keine Massenmörder, aber unendliches Leid, Düsternis und Elend haben den südamerikanischen Dschungel verlassen, um uns die Verdammnis zu bringen! Total Death aka Muerte Total beschwören schon seit 20 Jahren die Finsternis herauf und ertränken das Publikum in der Schwärze aus Death/Doom und so ist es auch heute! Sie nennen es Cult of the sacred Death und die Finsternis auf der Bühne und in der Musik lädt dazu ein, beizutreten! Das hier ist intensiv! Finster und atmosphärisch! Rohe Gewaltausbrüche, präzise geführt wie Klingen, zerreißen immer wieder den Schleier aus Emotionen, fügen neue Wunden hinzu, vergrößern das Leid! Was die Jungs hier auf der Bühne machen, ist fantastisch, mitreißend, niederschmetternd und doch energiegeladen, aufputschend und zu guter Letzt absolut vernichtend! Total Death eben! Am Ende bin ich schweißnass und begeistert!

Nachdem die Finsternis in den Dschungel zurückgekehrt ist, wird es Zeit, in den Krieg zu ziehen! Nach einer weiteren Umbaupause betreten die Truppen aus Malaysia die Bühne. Mit bereits 15 Alben seit 2009 im Gepäck handelt es sich hier um echte Elitetruppen! Bear-Bee steht vor der Bühne im Publikum, als wolle er vor der Schlacht noch eine letzte Abnahme seiner Truppen machen. Erst als der Vormarsch bereits begonnen hat, reiht er sich ein und bellt Befehle ins Mikrofon! Das Stahlgewitter ist eröffnet, die Schlacht beginnt! Colonization! Sofort verwandelt sich die Bühne in ein schlammiges Schlachtfeld, Amps in Sandsäcke und Kabel in Stacheldraht! Mudon hämmert auf seine Artillerie ein, dazu das Sägen der Gitarren im Dauerfeuer! Gebellte Befehle! Es ist Krieg und wir sind mittendrin! Pure, rohe Gewalt, taktisch eingesetzt! Präzise Vernichtungsschläge hageln auf uns nieder! Die Kriegsmaschine rollt! Unaufhaltsam, gewaltig und tonnenschwer! Die Jungs zelebrieren ihren Old School Death wie eine Schlacht und wir folgen! Hinein in die Gräben! Das Genick muss sich bewegen! Mosh oder desertiere! Hier musst du mit! Ich bin begeistert! Scheiß auf Fotos machen in dem trüben Licht! Das Genick muss kreisen! Viel zu schnell sind die elf geplanten Vorstöße beendet, aber zum Glück lassen sich die Jungs noch überreden, nach Operation Python nochmals ein paar Ausfälle zu wagen! Trotzdem ist auch dieser Spaß viel zu schnell wieder vorbei!

Ich bin klatschnass, aber schwer begeistert von dem Abend, der Location und den Bands! Noch fix ’n Sammelfoto mit allen Bands, Merch abgreifen und dann ab nach Haus und hoffen, dass die nächste Tour von Humiliation nieder wieder so lange auf sich warten lässt!