Live Undead 48: am 29.11.2025 im JZ Stricker in Bielefeld

Am 29.11.2025 bebt das JZ Stricker in Bielefeld, wenn die Konzertreihe Live Undead in ihre 48. Runde geht. Auf dem Billing stehen vier kompromisslose Bands, die den Abend in ein wahres Metal-Inferno verwandeln:
Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, die erste Band startet um 20:00 Uhr.
Tickets gibt es im Vorverkauf für 18,00 € und an der Abendkasse für 20,00 €.
Bands: Tempel Of Dread, Aeon Of Disease, Suicide Of Society, Malevolent
Ort: JZ Stricker, Bielefeld
Datum: 29.11.2025
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Tickets: VVK 18,- €, AK 20,- €