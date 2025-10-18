Time For Metal – Event Rückblick September 2025

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Flotsam And Jetsam am 04.09.2025 im Urban Rock Concept, Vitoria-Gasteiz, Spanien (den Artikel findet ihr HIER!)

Q5 und Rhodo am 04.09.2025 im Marx, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Break Out Open Air vom 04.09. bis 07.09.2025 im Ferienland Crispendorf in Schleiz/Thüringen (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 05.09. bis 07.09.2025 in Luhmühlen – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 05.09. bis 07.09. 2025 in Luhmühlen – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Humiliation auf Dark Intrusion Tour 2025 am 05.09.2025 in Bielefeld (den Artikel findet ihr HIER!)

Motorjesus am 06.09.2025 im Tower Musikclub in Bremen (den Artikel findet ihr HIER!)

11. Rock Bei Kurt Festival am 06.09.2025 in Dratum Rock City (den Artikel findet ihr HIER!)

Blitzkrieg am 07.09.2025 im Amadeus in Oldenburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Maiden United auf 15th Anniversary Tour am 10.09.2025 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Men Without Hats am 11.09.2025 im Kieler Kulturverein Die Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2025 vom 11.09.2025 bis 13.09.2025 in der Balver Höhle – Der Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2025 vom 11.09.2025 bis 13.09.2025 in der Balver Höhle / Der Samstag Prophecy Fest (den Artikel findet ihr HIER!)

Asphyx am 12.09.2025 in der Druckerei Bad Oeynhausen (den Artikel findet ihr HIER!)

Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg am 12.09.2025 im KuB Bad Oldesloe (den Artikel findet ihr HIER!)

Paragon auf 35th Anniversary Show am 12.09.2025 im Pauli Bahnhof, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

The Dark am 18.09.2025 im Bi Nuu Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Volbeat am 18.09.2025 in der Jyske Bank Boxen in Herning (DK) (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Herbstoffensive VI am 19.09. und 20.09.2025 im Uhrenwerk in Weimar (den Artikel findet ihr HIER!)

Haby Rockt Open Air 2025 am 19.09. und 20.09.2025 in Haby, Schleswig-Holstein (den Artikel findet ihr HIER!)

Hard On The Wind Festival 2025 am 19.09.2025 in der Kieler Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Thronehammer auf Rise Of Resistance Tour am 19.09.2025 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Forces Festival am 20.09.2025 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

feat. Ian Paice auf der The Banned European Tour 2025 am 23.09.2025 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

Tyketto auf European-Tour am 24.09.2025 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Wolfheart und Before The Dawn am 26.09.2025 im KulturWerk in Herford (den Artikel findet ihr HIER!)

Desert Drone Vol. II am 26.09.2025 in Hachenburg mit Tier, Organic Destruction und Violet Dawn (den Artikel findet ihr HIER!)

Bleed From Within am 27.09.2025 im Backstage in München (den Artikel findet ihr HIER!)

Death Collective Kiel am 27.09.2025 in der Kieler Schaubude (den Artikel findet ihr HIER!)

Witch Club Satan am 28.09.2025 im Das Bett in Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Der Weg Einer Freiheit am 29.09.2025 im Scala, Ludwigsburg (den Artikel findet ihr HIER!)