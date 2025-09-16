Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg am 12.09.2025 im KuB Bad Oldesloe

Event: Stories und Lieder aus wilden Extrabreit-Zeiten

Bands: Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg

Ort: Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein

Datum: 12.09.2025

Kosten: VVK 23,50 Euro, Abendkasse 25,50 Euro

Zuschauer: etwa 150

Genre: Deutschrock, Akustik

Setliste:

Set 1:

1. Extrabreit

2. Sturzflug

Elvis Presley: Burning Love

3. Hart Wie Marmelade

4. Jeden Tag, Jede Nacht

5. Kleptomanie

6. Polizisten

7. Besatzungskind

8. Gib Mir Mehr Davon

9. 1-1-0

10. Lesung Kai

Set 2:

11. Lesung Stefan

12. 3-D

13. Nichts Ist Für Immer

14. Für Mich Soll’s Rote Rosen Regnen

15. Joachim Muss Härter Werden

16. Annemarie

17. Lottokönig

18. Flieger, Grüß Mir Die Sonne

19. Hurra, Hurra, Die Schule Brennt

20. Junge, Wir Können So Heiß Sein

Zugabe:

21. Alptraumstadt

Bad Oldesloe ist nicht als der kulturelle Nabel der Welt bekannt. Umso schöner kam die Nachricht rüber, dass im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) ein Abend der beiden Extrabreit-Protagonisten stattfindet. Das KuB war bis vor ein paar Jahren noch ein Amtsgericht und befindet sich direkt in der Fußgängerzone.

Es ist nicht ganz ausverkauft. 160 Zuschauer finden im komplett bestuhlten Saal Platz, ein paar Karten gibt es noch an der Abendkasse. Pünktlich um 20 Uhr betreten Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg, die beiden Köpfe von Extrabreit, die Bühne. Erst vor wenigen Wochen begeisterte die Band auf dem Shelter-Festival in Schleswig-Holstein ihr Publikum. Für Kai Havaii, mittlerweile Wahl-Hamburger, fühlt sich das Konzert in Bad Oldesloe beinahe wie ein Heimspiel an, während Stefan Kleinkrieg eine Anreise aus Hagen hinter sich hat.

Gut gelaunt begrüßen die beiden ihr Publikum, und der akustische Abend startet mit der Extrabreit-Hymne sowie dem Song Sturzflug. Irgendwie – keiner weiß mehr genau, wie – wird plötzlich Elvis Presley zum Thema. Stefan stimmt kurzerhand Burning Love an, und Kai belohnt zwei Gäste mit einem kleinen Präsent, weil sie den Song erkannt haben.

Mit voller Aufmerksamkeit geht es weiter: Hart Wie Marmelade, einer der größten Hits der Band, erklingt in einer auf das Wesentliche reduzierten Version. Im Grundton erinnert das Stück beinahe an das Schlumpflied von Vader Abraham – was Stefan mit einem kurzen Gesangsauszug humorvoll belegt. Schnell wird klar: Heute Abend nehmen sich die beiden selbst nicht allzu ernst. Der erste musikalische Teil endet mit Songs wie Jeden Tag, Jede Nacht, Kleptomanie, Polizisten, Besatzungskind, Gib Mir Mehr Davon und 1-1-0 – ein echtes Extrabreit-Feuerwerk. Dann übernimmt Kai Havaii das Mikrofon für eine Lesung aus seinem ersten Buch Hart Wie Marmelade. Auf dem Programm stehen die Kapitel Extrabreit In Die Achtziger und Der Kaufhaussturm Von Hagen – zwei besonders unterhaltsame Abschnitte, die Kai mit sichtbarem Vergnügen vorträgt. Mit „fliegendem Zaziki“ und einem geplünderten Quelle-Kaufhaus entstehen lebendige Bilder aus dem Hagen der Jahre 1979/80 vor dem inneren Auge der Zuhörer.

Nach einer kurzen Pause nimmt Stefan Kleinkrieg am Lesetisch Platz. Er liest aus seinem eigenen Buch Das Rumpsteak Und Der Dalai Lama die Episode Der Flug Der Enterprise – nicht minder unterhaltsam, wenn auch etwas kürzer, da ja noch Musik auf dem Programm steht. Mit 3-D beginnt der zweite musikalische Abschnitt. Es folgt das einstige Duett mit Harald Juhnke, Nichts Ist Für Immer. Dann heißt es: Bühne frei für die Extrabreit-Hitparade. Der Abend neigt sich dem Ende, doch die Songs nehmen noch einmal Fahrt auf: Das Extrabreit-Duett mit Hildegard Knef Für Mich Soll’s Rote Rosen Regnen, Annemarie, Lottokönig, Flieger, Grüß Mir Die Sonne, Hurra, Hurra, Die Schule Brennt und Junge, Wir Können So Heiß Sein reißen das Publikum endgültig mit. Zum krönenden Abschluss wird vom Publikum noch eine Zugabe regelrecht eingefordert – und gespielt. Um 22:15 Uhr ist dann mit Alptraumstadt endgültig Schluss.

Nach einem kurzen Moment erscheinen die beiden Musiker wieder – diesmal abseits der Bühne – für Fotos, Autogramme und Gespräche. Man kennt sich, man grüßt sich. Viele der Anwesenden begleiten die Band und ihre Protagonisten bereits seit vielen Jahren. Wir verabschieden uns – und freuen uns auf ein Wiedersehen bei der Weihnachts-Blitz-Tournee mit kompletter Band in Hamburg oder an einem anderen Ort. Versprochen!