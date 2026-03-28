Drunken Swallows – Echos Alter Tage

In letzter Zeit wurde meine Facebook-Timeline geradezu überflutet von den Drunken Swallows. Eine Band, die ich vorher gar nicht kannte, deren kurze Musikfetzen sich aber irgendwie in meinem Gehirn festgesetzt haben. Sowas macht mich dann immer neugierig und schwupps, liegt das Material fürs Review auch schon vor mir. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt.

Den Opener macht das titelgebende Echos Alter Tage und spätestens beim ersten Refrain haben sie mich gecatcht. Beim zweiten wippe ich mit, beim dritten kann ich den Text mitsingen und beim vierten freu ich mich, wie einfach manche Stücke sein können und trotzdem ein Volltreffer. Im Prinzip ist der Textanteil recht übersichtlich, es ist eher der Refrain, der hier zelebriert wird. Trotzdem hat es so eine Aufbruchsstimmung, die irgendwie auch Mut macht. Gefällt mir direkt gut.

Wenn Die Nacht Dich Nicht Mehr Loslässt ist bereits im Dezember veröffentlicht worden und dieser tiefgründige Song hat mich in einer sehr dunklen Zeit sehr ergriffen. Manche Songs kommen im passenden Moment in dein Leben und fühlen sich an, als seien sie aus deiner eigenen Seele geschrieben.

„Wenn die Dunkelheit dich einschließt und du einsam bist – Es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst – Fürchte dich nicht – Bleib stark und glaub an dich“.

Was für wichtige Zeilen in einen guten Song verpackt und kurz und knackig rausgeballert.

Willst Du wurde vor einer guten Woche veröffentlicht und auch ein absoluter Mutmacher-Track. Punkrock-Songs sind ja meistens kurz und zackig, und in so wenig Text so viel Aussage zu stecken und kraftvoll zu präsentieren, ist wirklich eine Aufgabe.

Ein Song reiht sich an den nächsten, 13 sind es an der Zahl, und sie haben alle eines gemeinsam: Sie machen immer neugierig auf das, was als Nächstes folgt. Hier ist so viel aus dem Leben verarbeitet, Erinnerungen, Hoffnung, Trauer und Wut, aber auch ganz viel Aufbruch, Glück und ein mutiger Blick in die Zukunft, dass sicherlich für jeden was dabei ist.

Den Rausschmeißer macht Heute Ist Schön und schließt das Album ruhig und melodisch, nur von der Gitarre begleitet, ab.

Alle Songs sind Punkrock-typisch kurz, und das ist auch gut so.

Hier wird nicht viel rumgeeiert, sondern abgeliefert

Es wird nicht um den heißen Brei geredet, alles ist auf den Punkt gebracht und in den Texten zum Teil so toll verwoben, dass sich Gesang und Sound gegenseitig tragen und immer weiter vorantreiben. Ich empfinde das Album als einen Rückblick der Band, ein „anders betrachten“ der Vergangenheit, Dankbarkeit für das Wissen von heute und zeitgleich ganz viel Mutmachen für die Zukunft. Einige Texte haben mitten in meine Seele getroffen und mich komplett ergriffen. Ich mag dieses Gefühl von Aufstehen und „einfach machen“, das hier fast jeder Song wieder aufgreift.

Hier geht es für weitere Informationen zu Drunken Swallows – Echos Alter Tage in unserem Time For Metal Release-Kalender.