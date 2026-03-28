The Heavy Eyes: veröffentlichen ihr neues Album „Focus“ am 12.06.

Die Heavy-Blues- und Rock-Band The Heavy Eyes aus Memphis, Tennessee, kehrt am 12. Juni mit ihrem mit Spannung erwarteten fünften Studioalbum Focus zurück, das in Zusammenarbeit mit Magnetic Eye Records und Kozmik Artifactz erscheint. Die Debütsingle Troublesome Priest ist jetzt erhältlich!

Hier könnt ihr die neue Single Troublesome Priest streamen.

Sechs Jahre nach ihrem letzten Album melden sich The Heavy Eyes mit ihrem bisher elektrisierendsten Werk zurück. Das neue Album Focus umfasst elf Tracks voller Energie, die den mitreißenden Riff-Rock der Band untermauern und sie in noch härtere Klangwelten entführen. Ausladende Gitarrensoli umspielen gewaltige Grooves, während der gefühlvolle Gesang die Botschaft einer wiedergeborenen Band verkündet – bereit, Heavy-Rock-Fans mit einem Album, das sich schon jetzt als Klassiker bezeichnen lässt, ins gelobte Land zu führen.

Über das Album sagt Gitarrist und Sänger Tripp Shumake: “This album is The Heavy Eyes taking everything that has inspired us in the musical landscape and not giving a damn if it fits our particular genre. We want to use those impressions to bend our sound into new and exciting ideas for the listener and us, while still remaining true to our Memphis rock and roll roots. To focus on the thrill of creating something that wasn’t there before.”

Focus – Trackliste:

That Cold Goliath Concrete Halloween It’s All Simone Sarissa Corporal Upham Troublesome Priest Focus Greener Words That Cold Goliath (Might Return) Holy Envy

Gegründet in der brütenden Hitze von Memphis, kreieren The Heavy Eyes einen schlanken, schnörkellosen Sound, der in der Kraft des Heavy Blues und des klassischen Rocks verwurzelt ist. Ursprünglich ein Trio, fanden Tripp Shumake, Wally Anderson und Eric Garcia durch gemeinsame Einflüsse wie Black Sabbath und Led Zeppelin schnell zueinander und entwickelten mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum, das in einem Pausenraum aufgenommen wurde und für seine unverkennbare Rauheit gelobt wurde, rasch ihre eigene Identität.

Seit 2025 bereiten sich The Heavy Eyes darauf vor, ihr fünftes Studioalbum in Zusammenarbeit mit Magnetic Eye Records in Eigenregie zu veröffentlichen und ihre mitreißende Live-Show auf die Bühnen Europas zu bringen.

The Heavy Eye sind:

Tripp Shumake – Gitarre, Gesang

Matthew Qualls – Gitarre

Wally Anderson – Bass

Eric Garcia – Schlagzeug

The Heavy Eye online:

https://www.facebook.com/TheHeavyEyes/

https://www.instagram.com/theheavyeyes