Velveteen Queen: zweites Album „The Greater Good“ erscheint am 18.09. über Silver Lining Music

Die schwedischen Hardrock-Newcomer Velveteen Queen melden sich mit einem ambitionierten Werk zurück: ihrem zweiten Album The Greater Good, das am 18. September über Silver Lining Music erscheint. Velveteen Queen avancieren sich rasant zu einer der aufregendsten jungen Bands der modernen Rockszene und kanalisieren die Energie, den Selbstbewusstsein und die hymnische Kraft klassischer 80er-Jahre-Einflüsse in einen lässigen und zeitgemäßen Sound. Die fünfköpfige Band, die bereits mit Alice Cooper und Judas Priest die Bühne teilte, hat sich mit ihren explosiven Live-Auftritten, ihrer unbestreitbaren Bühnenpräsenz und ihren hymnischen Rocksongs mit einprägsamen Hooks einen Namen gemacht.

Produziert vom renommierten Produzenten Sören Andersen, ist dies eine Platte, die den lässigen Stil der glorreichen Tage des Sunset Strip über Schweden wiederaufleben lässt, mit einer ordentlichen Portion Old-School Guns N’ Roses und spirituellen Verbindungen zu Aerosmith, Velvet Revolver und Hanoi Rocks /Michael Monroe. Die Single und Titeltrack The Greater Good enthält Klavierparts von Peter Keys (Lynyrd Skynyrd) und wird von einem überlebensgroßen Video begleitet, bei dem der angesehene Filmemacher Patric Ullaeus Regie führte.

„In The Greater Good konfrontieren wir die tief verwurzelten Lügen unserer Stadt, stellen die Apathie in Frage und fordern inmitten des Chaos zum Handeln auf. Wenn der Kampf um die Wahrheit verblasst, wo liegt dann noch das ‚Gemeinwohl‘?“ – Velveteen Queen

Velveteen Queen sprühen vor Energie und Schwung und begeistern sofort. Keine Frage, die Einflüsse auf Velveteen Queen sind unverkennbar, doch ihr Ansatz, ihr Songwriting und ihre Performance sind absolut erfrischend und sprühen vor positiver Energie und rebellischer Attitüde. Eine neue Generation junger Glam-Rocker sucht nach dem Guten, und Velveteen Queen liefern ihnen selbstbewusst und überzeugend genau das, wonach sie suchen. Und genau diese geballte Energie, die auf der Platte eingefangen wurde, wird bald auch auf der Bühne entfesselt werden: Velveteen Queen sind bereit, jede Show in ein mitreißendes Rock’n’Roll-Event zu verwandeln. Ihr nächstes Live-Kapitel geht in wahrhaft grandioser Manier weiter: Am 27. Juni treten sie gemeinsam mit den Rocklegenden Alice Cooper und Danko Jones im Rättvik auf.

The Greater Good erschreint auf Vinyl, CD, in allen digitalen Formaten und als D2C.

Velveteen Queen sind:

Samuel Nilsson – Leadgesang, Keys

Lukas Axx – Gitarre

Noah Mårdh – Gitarre

Vilmer Fall – Bass

Isac Borg – Schlagzeug

Velveteen Queen online:

facebook.com/velveteenqueen.gbg

instagram.com/velveteenqueen_band