Presented by TFM.rocks: Asagraum + Enisum + Waldgeflüster + Convictive am 05.04.2026 im Mergener Hof, Trier (Vorbericht)

Bands: Asagraum, Enisum, Waldgeflüster, Convictive

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 05.04.2026

Kosten: 28,00 € VVK

Genre: Black Metal, Post Black Metal

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/asagraum/

Dunkle Klangwelten in Trier: Asagraum auf Veil Of Darkness Tour 2026

Am Sonntag, dem 5. April 2026, machen Asagraum mit Ihrer Veil Of Darkness Tour 2026 Halt im Mergener Hof. Das verspricht einen intensiven Abend für alle Liebhaber extremer Klänge. Einlass ist um 19:00 Uhr, der Konzertbeginn erfolgt um 19:30 Uhr – und das Line-Up hat es in sich.

Vier Bands, vier Facetten des Black Metal

Angeführt wird der Abend von Asagraum, die sich mit ihrem kompromisslosen, druckvollen Sound längst einen festen Platz in der Szene erspielt haben. Ihr Stil verbindet klassische Black-Metal-Elemente mit einer modernen, energischen Note und dürfte den Mergener Hof in ein akustisches Inferno verwandeln.

Mit Enisum steht eine Band auf der Bühne, die für ihre dichte, mystische Atmosphäre bekannt ist. Ihre Musik lebt von emotionaler Tiefe und einer fast spirituellen Intensität, die den Zuhörer in andere Sphären entführt.

Einen Kontrast dazu – und gleichzeitig eine perfekte Ergänzung – bieten Waldgeflüster. Die Deutschen stehen für gereiften, atmosphärischen Black Metal, der Naturverbundenheit und Melancholie miteinander verwebt und dabei eine ganz eigene Klanglandschaft erschafft.

Abgerundet wird das Line-Up von Convictive aus dem Ruhrgebiet. Ihr Post-Black-Metal-Ansatz bringt eine rohe Emotionalität mit, die sich intensiv mit menschlichen Abgründen auseinandersetzt und den Abend um eine moderne, nachdenkliche Komponente erweitert.

Ein Abend zwischen Ritual und Emotion

Die Tour vereint damit unterschiedliche Ausprägungen eines Genres, das sich längst weit über seine ursprünglichen Grenzen hinaus entwickelt hat. Von traditioneller Härte über sphärische Tiefe bis hin zu modernen Interpretationen entsteht ein Spannungsfeld, das sowohl eingefleischte Fans als auch neugierige Konzertgänger ansprechen dürfte.

Gerade die Mischung aus internationalen Acts und starken deutschen Vertretern macht diesen Abend besonders reizvoll. Jeder Act bringt seine eigene Handschrift mit und genau daraus entsteht die besondere Dynamik dieser Tour.

Tickets & Infos

Tickets gibt es hier:

Ticket-Regional: https://tinyurl.com/mv4eks7j

Eventim Shop: https://tinyurl.com/4m7mamn8

Eventim: https://tinyurl.com/2dznjn2r

Wer sich also auf eine intensive Reise durch die dunkleren Facetten der Musik einlassen möchte, sollte sich diesen Termin vormerken. Trier wird an diesem Abend zum Treffpunkt für Black-Metal-Fans: roh, atmosphärisch und garantiert eindringlich.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Homepage des Mergener Hof