Dave Mustaine: gratuliert Frontiers zum 30-jährigen Jubiläum – Megadeths Erfolg auf Platz 1 der Billboard-Charts

Frontiers Music Srl feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einem weiteren Meilenstein: Dave Mustaine von Megadeth gratuliert dem Label zum weltweiten Erfolg des neuesten Albums der Band, das auf Platz 1 der Billboard Top 200 einstieg.

Dieser Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein für Frontiers und seine Partner und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die globale Bedeutung des Labels.

Mustaine richtete eine Videobotschaft an Serafino Perugino, Präsident und CEO von Frontiers, und das gesamte Team, um die erfolgreiche Zusammenarbeit hinter der Kampagne zu würdigen.

In dem Video sagt Mustaine: „Hey, this is Dave Mustaine from Megadeth. I just wanted to congratulate Serafino, his family, and the entire Frontiers label group on your 30th anniversary. Thank you to the team and partners who helped deliver such a successful campaign around our new release – including reaching number one on the Billboard Top 200 charts. I wish I could be there to celebrate with you, and I look forward to seeing you out on the road soon.”

Die Nachricht folgt auf die Feier zum 30-jährigen Jubiläum von Frontiers in Neapel, die drei Jahrzehnte unabhängiges Wachstum, fast 2.000 Veröffentlichungen und die Entwicklung zu einer globalen Rock- und Metal-Größe würdigt.

Im Rahmen dieses Meilensteins trafen sich Megadeth kürzlich in Nashville zu Thrash The Charts, Megadeth’s #1 Celebration, einer Veranstaltung zu Ehren des Chart-Erfolgs ihres Albums.

„The last two private events for Megadeth fans were a reward for all the hard work leading up to this”, sagt Dave Mustaine. “Thank you to our label Frontiers and BLKIIBLK, our management at CTK Enterprises, BMI, Warner Chappell, The Orchard, and all of our guests and VIP’s. It was a blast!“

“Congratulations to Dave and Megadeth on this historic moment”, sagt Jeff Stevenson, Geschäftsführer der Frontiers Label Group/BLKIIBLK Records. “We, at Frontiers Label Group/BLKIIBLK Records, couldn’t be prouder to have partnered with the band and CTK Management to help achieve this amazing accomplishment, marking a milestone in the legendary career of one of metal’s most important bands.”

Im Anschluss an den Auftritt wurden der Band und wichtigen Partnern, darunter der Frontiers Label Group / BLKIIBLK, The Orchard und weiteren Mitwirkenden, Gedenktafeln mit der Aufschrift „#1“ überreicht.

Die Übergabe der Tafeln können hier angesehen werden: https://youtu.be/zYaH6PlkqjY

Das Album, das in Zusammenarbeit mit dem Label BLKIIBLK der Frontiers Label Group veröffentlicht wurde, stieg in elf Ländern weltweit auf Platz 1 der Charts ein und erreichte in elf weiteren Ländern die Top 5. Dies markiert einen der größten Erfolge in der Geschichte des Labels.

Dreißig Jahre nach seiner Gründung in Neapel baut Frontiers seine internationale Präsenz weiter aus und konzentriert sich dabei weiterhin auf seine Kernmission: Künstler zu fördern, langfristige Karrieren zu entwickeln und durch starke kreative und kommerzielle Partnerschaften globalen Erfolg zu erzielen.