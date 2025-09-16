Transgalactica: kündigt neuen Song „Marginal Music“ an – zweites Album „Onwards And Upwards“ auf dem Weg

Die polnische Band Transgalactica bereitet sich auf einen ereignisreichen Herbst vor: Für September und November sind gleich vier neue Songs und Videos geplant. Im Laufe des Jahres soll zudem das zweite Album Onwards And Upwards erscheinen.

Der erste Vorgeschmack heißt Marginal Music. Mit dem Song werfen Transgalactica den Zuhörern die provokante Frage entgegen: „For you don’t want to pay“ – eine Anklage gegen die aktuelle Streaming-Kultur. Erzählt wird die Geschichte von musikalischen „Künstlern, die in tristem Elend winden“.

Musikalisch verbindet der Song stark symphonische Flamenco-Elemente, inspiriert von Bizets „Carmen“, mit einem apokalyptischen Mittelteil in schwerem Rock. Ein ungewöhnlicher Mix, der die Vielseitigkeit der Band eindrucksvoll unter Beweis stellt.