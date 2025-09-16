Wiesmoor rockt! Vol. 3: findet am 18.07.2026 auf der Freilichtbühne Wiesmoor statt

Am Samstag, den 18.07. 2026, heißt es wieder: Bühne frei für Wiesmoor Rockt! Vol. 3! Das beliebte Open-Air-Festival findet wie gewohnt auf der Freilichtbühne Wiesmoor statt.

In diesem Jahr bei der Wiesmoor Rockt Vol. 2 standen folgende Bands auf der Bühne: Dritte Wahl, Massendefekt, Rogers, Montreal, Jack Pott, Mandel-Kokain-Schnaps, Elfmorgen, Muuske, Larrikins und Gute Zeiten. Ein ähnlich hochwertiges Line Up wird auch in der Wiesmoor rockt! Vol. 3 erwartet.

Wir halten euch mit den ersten Bestätigungen in den nächsten Wochen auf dem Laufenden.

Wiesmoor rockt! Vol. 3

Ort: Freilichtbühne Weismoor

Datum: 18.07.2026

Einlass: 11:00 Uhr

Beginn: 12:00 Uhr

Tickets gibt es bereits hier: https://meinlieblingsevent.ticket.io/3x7sfdgv/