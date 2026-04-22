A Chance For Metal Festival: Time Table und Running Order für das Open-Air-Festival 2026 in Ochtendung

In Ochtendung gibt es nun 20 Jahre A Chance For Metal Festival zu feiern. Zum dritten Mal ist man nun in der Kulturhalle Ochtendung am ersten Maiwochenende am Start. Das Festival versteht sich als Heimat/Veranstaltung des Underground aus verschiedenen Genres des Heavy Metals.
Hier jetzt das Time Table und die vorläufige Running Order für die beiden Festivaltage.
Freitag, 01.05.2026
10:00 Doors & Biergarten
10:50-11:20 Lesung Magnus Wagner
11:20- 15:00 DJ Benne
15:00- 16:00 Timo Wuerz
16:00- 17:30 DJ Benne+ Soundcheck
17:30 Einlass Halle
18:30- 19:00 Disreality
19:20- 20:00 Andi The Wicked
20:20- 21:10 Torment Of Souls
21:30- 22:30 Motorjesus
22:55- 00:00 Desaster
00:00 Live-Musik ENDE
01:00 CURFEW
01:30 Band Curfew
Samstag, 02.05.2026
11:00 Biergarten
12:00 Soundcheck
14:00 Einlass
14:45 Fans & Crew- Foto
15:00- 15:30 Grufflo
15:50- 16:30 Ratrotten
16:50- 17:35 Sic Zone
17:55- 18:40 Plagueborne
19:00- 20:00 Insanity Alert
20:20- 21:20 Hammer King
21:40- 22:40 Hiraes
23:00- 00:00 Tailgunner
00:00 Live-Musik ENDE
01:00 CURFEW
01:30 Band Curfew
Ort: Kulturhalle Ochtendung, Langenbergstraße, 56299 Ochtendung
Datum: 01.und 02.05.2026
Kosten: Festivalticket 69,95 €, Festivalticket und Camping 91,65 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten), Tagesticket Freitag 37,50 €, Tagesticket Samstag 53,00 Euro
Genre: Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal, Power Metal
Veranstalter: A Chance For Metal (ACFM)