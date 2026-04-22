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A Chance For Metal Festival: Time Table und Running Order für das Open-Air-Festival 2026 in Ochtendung

In Ochtendung gibt es nun 20 Jahre A Chance For Metal Festival zu feiern. Zum dritten Mal ist man nun in der Kulturhalle Ochtendung am ersten Maiwochenende am Start. Das Festival versteht sich als Heimat/Veranstaltung des Underground aus verschiedenen Genres des Heavy Metals.

Hier jetzt das Time Table und die vorläufige Running Order für die beiden Festivaltage.

Freitag, 01.05.2026

10:00                         Doors & Biergarten
10:50-11:20              Lesung Magnus Wagner
11:20- 15:00             DJ Benne
15:00- 16:00             Timo Wuerz
16:00- 17:30             DJ Benne+ Soundcheck
17:30                           Einlass Halle
18:30- 19:00              Disreality
19:20- 20:00             Andi The Wicked
20:20- 21:10              Torment Of Souls
21:30- 22:30              Motorjesus
22:55- 00:00             Desaster
00:00                          Live-Musik ENDE
01:00                           CURFEW
01:30                           Band Curfew

Desaster, Andernach Metaldays 2024;
pic by Big Simonski

Samstag, 02.05.2026

11:00                           Biergarten
12:00                           Soundcheck
14:00                           Einlass
14:45                           Fans & Crew- Foto
15:00- 15:30              Grufflo
15:50- 16:30               Ratrotten
16:50- 17:35               Sic Zone
17:55- 18:40               Plagueborne
19:00- 20:00              Insanity Alert
20:20- 21:20              Hammer King
21:40- 22:40               Hiraes
23:00- 00:00              Tailgunner
00:00                           Live-Musik ENDE
01:00                            CURFEW
01:30                            Band Curfew

Hiraes, Mergener Hof Trier 2022, Pic by Big Simonski

Ort: Kulturhalle Ochtendung, Langenbergstraße, 56299 Ochtendung

Datum: 01.und 02.05.2026

Kosten: Festivalticket 69,95 €, Festivalticket und Camping 91,65 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten), Tagesticket Freitag 37,50 €, Tagesticket Samstag 53,00 Euro

Genre: Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal, Power Metal

Veranstalter: A Chance For Metal (ACFM)

Link: https://a-chance-for-metal-festival.de/