A Chance For Metal Festival: Time Table und Running Order für das Open-Air-Festival 2026 in Ochtendung

In Ochtendung gibt es nun 20 Jahre A Chance For Metal Festival zu feiern. Zum dritten Mal ist man nun in der Kulturhalle Ochtendung am ersten Maiwochenende am Start. Das Festival versteht sich als Heimat/Veranstaltung des Underground aus verschiedenen Genres des Heavy Metals.

Hier jetzt das Time Table und die vorläufige Running Order für die beiden Festivaltage.

Freitag, 01.05.2026

10:00 Doors & Biergarten

10:50-11:20 Lesung Magnus Wagner

11:20- 15:00 DJ Benne

15:00- 16:00 Timo Wuerz

16:00- 17:30 DJ Benne+ Soundcheck

17:30 Einlass Halle

18:30- 19:00 Disreality

19:20- 20:00 Andi The Wicked

20:20- 21:10 Torment Of Souls

21:30- 22:30 Motorjesus

22:55- 00:00 Desaster

00:00 Live-Musik ENDE

01:00 CURFEW

01:30 Band Curfew

Samstag, 02.05.2026

11:00 Biergarten

12:00 Soundcheck

14:00 Einlass

14:45 Fans & Crew- Foto

15:00- 15:30 Grufflo

15:50- 16:30 Ratrotten

16:50- 17:35 Sic Zone

17:55- 18:40 Plagueborne

19:00- 20:00 Insanity Alert

20:20- 21:20 Hammer King

21:40- 22:40 Hiraes

23:00- 00:00 Tailgunner

00:00 Live-Musik ENDE

01:00 CURFEW

01:30 Band Curfew

Ort: Kulturhalle Ochtendung, Langenbergstraße, 56299 Ochtendung

Datum: 01.und 02.05.2026

Kosten: Festivalticket 69,95 €, Festivalticket und Camping 91,65 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten), Tagesticket Freitag 37,50 €, Tagesticket Samstag 53,00 Euro

Genre: Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal, Power Metal

Veranstalter: A Chance For Metal (ACFM)